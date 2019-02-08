ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Со мной что-то не так: Собчак сделала интимное признание

STYLERЖизнь    08.02.2019 - 21:02
Со мной что-то не так: Собчак сделала интимное признание
Коллаж РБК-Украина

Ксения Собчак разоткровенничалась с пользователями сети

Известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак, которая засветилась в Париже со своим новым любовником, высказалась об оральных ласках.

В Telegram-канале "Кровавая барыня" Собчак сообщила, что любит лежать на спине, а не садится на лицо.

"Я вот тут подумала... а  если мне в принципе не хочется сесть кому то на лицо, а хочется удобно лежать на спине, когда мне вот это все делают, значит со мной что-то не так, да?", - откровенно написала Ксения Собчак.

Таким образом, Собчак ответила на высказывание известного рэпера Оксимирона по поводу рекламной кампании Reebok в России, которая получила название "Ни в какие рамки". В кампании использовались провокационные лозунги, которые вызвали шквал критики.

Со мной что-то не так: Собчак сделала интимное признание

Скриншот с Twitter

"Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо", - так звучит один из лозунгов кампании, цель которой - избавится от мифов о разделении занятий на женские и мужские.

Напомним, что Собчак в очередной раз заметили вместе с Максимом Виторганом на дне рождения мужа Яны Расковаловой.

Ранее сообщалось, что пластический хирург посоветовала Собчак изменить внешность.

Мы также писали о том, что Виторган резко высказался о разводе с Собчак, после того как Ксения в интервью рассказала о трудностях в браке с ним.

Навсегда останемся родными: Собчак впервые прокомментировала свой развод Муж Ксении Собчак избил ее вероятного любовника
Новости Украины Ксения Собчак
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь