Еще одни финалисты Нацотбора отказались от Евровидения

Brunettes Shoot Blondes сказали, что отвергнут предложение НОТУ на участие в Евровидении 2019

Группа Brunettes Shoot Blondes, которая вышла в финал нацотбора на Евровидение 2019, вслед за MARUV, Freedom-jazz и KAZKA отказалась от поездки в Тель-Авив в мае этого года.

На своей Facebook-странице ребята сообщили, что НОТУ еще не сделала им официального предложения, но если оно поступит, они его не примут.

"Наш коллектив не побеждал в Нацотборе, эта поездка не наша. Поклонников просим понять наше решение - мы имеем много других площадок для встречи с вами!"

Евровидение 2019 - Brunettes Shoot Blondes не будут участвовать (скрин: facebook.com/brunettesshootblondes)

Напомним, ранее мы сообщали, что победительница Нацотбора на Евровидение MARUV (Анна Корсун) обратилась к своим поклонникам и попросила сбавить обороты.