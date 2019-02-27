Евровидение 2019: КAZKA шокировала заявлением

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КAZKA не будет представлять Украину на конкурсе

Группа KAZKA не будет представлять Украину на международном конкурсе Евровидение 2019. Шокирующее заявление kazka.band опубликовала в социальной сети Instagram.

В сообщении говорится, что коллектив не нуждается в победе любой ценой. Это и является основной причиной отказа от участия. Однако представить Украину группа не будет против в следующем году.

"Мы хотим и имели бы за честь представлять Украину на Евровидении. Мы вложили в это желание много сил, энергии, времени. Мы за этим шли на Нацотбор. Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия - объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение НСТУ у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на Евровидение. В то же время мы не отказываемся от своей главной цели - нести украинскую культуру миру. Мы готовы представить Украину на конкурсе в следующем году, если нас выберут", - указано в посте.

Скриншот: (instagram.com/kazka.band)

Напомним, что KAZKA получила предложение поехать на Евровидение от представителей UA: Суспільне мовлення после того, как группа Freedom Jazz отказалась от участия.

Мі писали, что фаворитки Нацотбора оскандалились из-за Крыма. Участницы дуэта ANNA MARIA не смогли ответить ведущему Роману Скрыпину на вопросы о том, есть ли война в Украине, что случилось с Крымом и кем работают родители девушек.

Также мы сообщали, почему MARUV не представит Украину на Евровидении.