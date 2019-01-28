Фаворитка украинского отбора на Евровидение поедет с концертами в Россию

Концерты запланированы в Санкт-Петербурге и Москве

Украинская певица, композитор, поэт и продюсер Анна Корсун (MARUV), которая живет и работает в Киеве, собралась с концертами в Россию. О своем решении девушка заявила в социальной сети Instagram.

Звезда и главная фаворитка украинского отбора на конкурс "Евровидение" Анна Корсун планирует дать два концерта в России. На 6 апреля у артистки запланировано выступление в Москве, а на 12 апреля - в Санкт-Петербурге.

Фото: (instagram.com/maruvofficial)

Напомним, что ранее MARUV опубликовала новое лирик-видео на песню "For You", с которой выступит в национальном отборе. Композиция была написана совместно с турецким диджеем Faruk Sabanci. Видео уже набрало более 600 тысяч просмотров. В сети девушке прочат победу.

Ранее стало известно о "взлете" позиций Украины в букмекерских рейтингах, опубликованных на сайте Евровидения 2019.

Напомним, что 22 января стало известно о рокировке в рядах участников Нацотбора – место добровольно выбывшей Татьяны Решетняк (TAYANNA) заняла певица MARUV (Анна Корсун).

К слову, организаторы Нацотбора на Евровидение 2019 были возмущены объявлением Татьяны Решетняк (TAYANNA) о снятии своей кандидатуры незадолго до старта.