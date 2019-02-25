Готова отказаться: MARUV сделала официальное заявление о Евровидении 2019

Исполнительница прокомментировала нашумевший контракт с НСТУ

Как известно, в финале национального отбора на Евровидение 2019, который прошел 23 февраля, победила исполнительница MARUV. В то же время, официальный представитель от Украины пока не утвержден НСТУ: для того, чтобы MARUV могла представить Украину в Тель-Авиве, ей нужно отказаться от гастролей в России, запланированных на апрель 2019 года. Анна Корсун прокомментировала ситуацию на своей Facebook-странице.

Певица написала, что она украинка, любит свою страну и гордится честью представлять ее в Тель-Авиве на Евровидении. Она поедет на конкурс от Украины, несмотря на то, что за последние сутки получила предложение от трех разных стран.

"Но мой ответ категоричен - я выступаю от Украины и никак иначе!", - написала исполнительница на своей странице.

MARUV сделала заявление об участии в Евровидении 2019 (фото: facebook.com MaruvOfficial)

Также звезда сообщила, что готова отказаться от выступлений в России и возьмет на себя все расходы по участию в Международном конкурсе.

Она также рассказала о "нашумевшем договоре" с НСТУ, нарушение которого предполагает санкции в 2 миллиона гривен. Согласно контракту MARUV запрещена любая импровизация на сцене без соглашения с НСТУ, а общение с журналистами должно согласовываться с компанией. Также певице незамедлительно нужно получить авторское право на песню, принадлежащее российскому Warner Music.

Анна Корсун сообщила, что взамен от НСТУ она не получает ни финансовой поддержки, ни помощи в организации поездки, ни, тем более, международной промо поддержки.

"Даже визой я должна заниматься сама", - написала певица.

MARUV пишет, что чувствует невероятное давление и явные попытки заставить отказаться представлять свою страну на международном конкурсе.

К слову, продюсер-ураинофоб Иосиф Пригожин предложил MARUV принять участие в Евровидении от России в 2020 году.

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