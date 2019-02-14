Без халата лучше: полуголая Ани Лорак взбудоражила фанатов

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак показала фанатам новые соблазнительные снимки себя

Ани Лорак после громкого развода с мужем взбудоражила своих поклонников новыми фото. Пикантные снимки артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На черно-белых фото Каролина позирует в белом махровом халате, который еле прикрывает ее прелести. На голове у нее уже традиционно красуется полотенце. Правда, непонятно, почему в отельном номере она сидит в солнцезащитных очках.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

"Сегодня будет наш вечер. Всех с праздником!" - написала Ани Лорак, добавив, что она находится в Краснодаре, где у нее 14 февраля состоится концерт в рамках шоу "Дива".

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Пользователи оценили фотографии и образ певицы.

"Фото супер. Но эта модель очков вам не подходит", - написал один юзер.

"Блатным и ночью солнце светит... Дешевый образ", - раскритиковал Каролину другой пользователь.

"Ты бы еще до гола разделась", - обратилась к певице девушка Елена.

"Вы просто гений чистой красоты", - похвалил Лорак очередной подписчик.

А некоторые даже захотели оказаться с певицей в одной постели. И это несмотря на то, что звезда "лет на 50 выглядит".

"Без халата лучше", - написал еще один фанат Лорак.

Ранее поклонники Ани Лорак раскритиковали ее за лицемерие и предположили, что у нее появилась звездная болезнь.

Напомним, что в последнее время внешность Каролины поддается сильной критике из-за увлечения "улучшайзингом".