Ирина Луценко пришла в Раду в модных ботильонах за $1000

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В украинских магазинах такую обувь сейчас продают со скидкой

Народный депутат от Блока Петра Порошенко и супруга генерального прокурора Ирина Луценко посетила Верховную Раду в дорогих ботильонах от Sebastian, которые стоят более 24 тысяч гривен. Об этом сообщила на своей странице в Facebook журналист Анна Стешенко.

Анна Стешенко опубликовала фотографии, на которых видно, что у Ирины Луценко на ногах элегантные замшевые ботильоны на высоком каблуке. Цена такой обуви в магазинах колеблеться от 24 тысяч гривен со скидкой 15%. Ранее они стоили еще дороже – около 28 тысяч гривен.

"Представитель президента в парламенте, нардеп БПП и жена генпрокурора Ирина Луценко в день, когда Рада проголосовала за разрыв "Большого договор с РФ", пришла в парламент в ботильонах Sebastian почти за $1000. Не, ну, а шо? Красиво жить не запретишь. Даже, если не одеваешь узнаваемые и горячо любимые YSL и Лабутены", - написала Анна Стешенко.

Фото: facebook.com/annasteshenko

Журналист отметила, что Sebastian – не настолько известная фирма как YSL и Лабутены, но тем не менее, их продукция также стоит дорого.

"Sebastian – хоть и не настолько узнаваемый, но все же известный итальянский бренд по производству элегантной высококачественной обуви для женщин. И стоит, ну, ладно, чуть дешевле. Хотя этот "демпинг" все равно не работает, если сравнивать стоимость ваших "черевичек" со средней пенсией простого украинца", - добавила Стешенко.

Скриншот поста (facebook.com/annasteshenko)

В комментариях пользователи ответили Стешенко, что Ирина Луценко сейчас может прийти и написать под постом, что эти ботильоны были куплены в ТЦ "Метроград" и намного дешевле.

Скриншот комментариев (facebook.com/annasteshenko)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Ирина Луценко пришла в Раду в сапогах за 1400 евро.

А также мы писали о том, что пенсионер в метро нашел набитую деньгами сумку помощника нардепа.

Видео: РБК-Украина