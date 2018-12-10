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Ірина Луценко прийшла в Раду в модних ботильйонах за $1000

STYLERПерсона    10.12.2018 - 22:26
Ірина Луценко прийшла в Раду в модних ботильйонах за $1000
Колаж РБК-Україна

В українських магазинах таке взуття зараз продають зі знижкою

Народний депутат від Блоку Петра Порошенка і дружина генерального прокурора Ірина Луценко відвідала Верховну Раду в дорогих ботильйонах від Sebastian, які коштують більше 24 тисяч гривень. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook журналіст Ганна Стешенко.

Ганна Стешенко опублікувала фотографії, на яких видно, що у Ірини Луценко на ногах елегантні замшеві ботильйони на високому підборі. Ціна такого взуття в магазинах коливається від 24 тисяч гривень зі знижкою 15%. Раніше вони коштували ще дорожче – близько 28 тисяч гривень.

"Представник президента в парламенті, нардеп БПП і дружина генпрокурора Ірина Луценко в день, коли Рада проголосувала за розрив "Великого договору з РФ", прийшла в парламент в ботильйонах Sebastian майже за $1000. Не, ну, а шо? Красиво жити не заборониш. Навіть, якщо не одягаєш пізнавані і гаряче улюблені YSL і Лабутены", - написала Ганна Стешенко.

 

Фото: facebook.com/annasteshenko

Журналіст зазначила, що Sebastian – не настільки відома фірма як YSL і Лабутены, але тим не менш, їх продукція коштує дорого.

"Sebastian – хоч і не настільки впізнаваний, але все ж відомий італійський бренд по виробництву елегантного високоякісного взуття для жінок. І стоїть, ну, добре, трохи дешевше. Хоча цей "демпінг" все одно не працює, якщо порівнювати вартість ваших "черевичок" з середньою пенсією простого українця", - додала Стешенко.

Ірина Луценко прийшла в Раду в модних ботильйонах за $1000Скріншот поста (facebook.com/annasteshenko)

У коментарях користувачі відповіли Стешенко, що Ірина Луценко зараз може прийти і написати під постом, що ці ботильйони були куплені в ТЦ "Метроград" і набагато дешевше.

Ірина Луценко прийшла в Раду в модних ботильйонах за $1000Ірина Луценко прийшла в Раду в модних ботильйонах за $1000

Скріншот коментарів (facebook.com/annasteshenko)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Ірина Луценко прийшла в Раду у чоботях за 1400 євро.

А також ми писали про те, що пенсіонер в метро знайшов набиту грошима сумку помічника нардепа.

Відео: РБК-Україна

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