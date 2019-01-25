ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Кличко оконфузился из-за "диджитализейшн" (видео)

STYLERПерсона    25.01.2019 - 19:44
Кличко оконфузился из-за "диджитализейшн" (видео)
Виталий Кличко (фото: УНИАН)

Мэр украинской столицы рассказывал про особенности смарт-сити

Мэр Киева Виталий Кличко во время Всемирного экономического форума в Давосе, рассказывая о внедрении и развитии в городе инновационных технологий, слегка оконфузился. Градоначальник и многоразовый чемпион мира по боксу не смог выговорить слово "digitalization". Беседа велась на английском языке.

Соответствующее видео быстро разлетелась в соцсетях и собрало большое количество комментарией и впечатлений.

Кличко, отвечая на вопрос ведущего, что же вкладывают в понятие смарт-сити, попытался объяснить:

"Мы говорим про IT-технологии, мы говорим о ноу-хау, мы говорим о... (дигитализации)", - последнее слово никак не давалось мэру. 

Кличко оконфузился из-за &quot;диджитализейшн&quot; (видео)

Фото: facebook.com/media.kyiv

Попытка его выговорить вызвала смех у младшего брата Виталия Кличко Владимира, который также стал гостем экономического форума в "Ukraine House Davos" в дискуссии на тему "Каким образом спорт формирует личность будущего политика, предпринимателя или общественного деятеля?".

Кличко оконфузился из-за &quot;диджитализейшн&quot; (видео)

Фото: facebook.com/media.kyiv

В итоге ведущий уловил с полуслова, что пытается донести до него мэр украинской столицы.

Он также справедливо отметил: "Тяжело выговорить, тяжело сделать".

Видео: facebook.com/media.kyiv

Пользователи сети живо отреагировали на забавную ситуацию - некоторые не применули возможностью посмеяться над мэром, но многие отнеслись к конфузу с пониманием и даже поддержали Виталия:

"Ветал лучший";

"Это же Кличко, респект за слово!";

"А не всех, кто выговаривает, принимают в Давосе, так что не фиг злорадствовать! И вообще разговорчивый мужчина, как правило, мало делает из того ,что говорит, и наоборот. - жизненный опыт! Виталик держись! Собаки лают, караван идет";

"Ничего, умничка на английском сказал, немного разволновался"...

Кличко оконфузился из-за &quot;диджитализейшн&quot; (видео)

Скрин комментариев: facebook.com/media.kyiv

"Ну справился же. У Путина бы на его месте - просто морда лопнула бы от перенапряжения ботокса";

"Не только лишь все могут это произнести";

"Надо бы залить 10-часовую версию этого на ютуб";

Кличко оконфузился из-за &quot;диджитализейшн&quot; (видео)

Скрин комментариев: facebook.com/oldLentach

Как сообщалось ранее, в Давосе Виталию и Владимиру Кличко вручили Специальную награду за "Успешное многолетнее продвижение положительного образа Украины в мире". 

Также мы писали о том, что не так давно мэр Киева Виталий Кличко продекламировал журналистам "Афонский стих", написанный в 1905 году монахом Виталием в монастыре Святого Пантелеимона на горе Афон в Греции.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина

Порошенко выступил на "Украинском завтраке" в Давосе Кличко в Давосе рассказал о внедрении в Киеве smart-технологий
Новости Украины Виталий КличкоДавос
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь