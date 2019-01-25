Кличко оконфузился из-за "диджитализейшн" (видео)

Мэр украинской столицы рассказывал про особенности смарт-сити
Мэр Киева Виталий Кличко во время Всемирного экономического форума в Давосе, рассказывая о внедрении и развитии в городе инновационных технологий, слегка оконфузился. Градоначальник и многоразовый чемпион мира по боксу не смог выговорить слово "digitalization". Беседа велась на английском языке.
Соответствующее видео быстро разлетелась в соцсетях и собрало большое количество комментарией и впечатлений.
Кличко, отвечая на вопрос ведущего, что же вкладывают в понятие смарт-сити, попытался объяснить:
"Мы говорим про IT-технологии, мы говорим о ноу-хау, мы говорим о... (дигитализации)", - последнее слово никак не давалось мэру.
Фото: facebook.com/media.kyiv
Попытка его выговорить вызвала смех у младшего брата Виталия Кличко Владимира, который также стал гостем экономического форума в "Ukraine House Davos" в дискуссии на тему "Каким образом спорт формирует личность будущего политика, предпринимателя или общественного деятеля?".
Фото: facebook.com/media.kyiv
В итоге ведущий уловил с полуслова, что пытается донести до него мэр украинской столицы.
Он также справедливо отметил: "Тяжело выговорить, тяжело сделать".
Видео: facebook.com/media.kyiv
Пользователи сети живо отреагировали на забавную ситуацию - некоторые не применули возможностью посмеяться над мэром, но многие отнеслись к конфузу с пониманием и даже поддержали Виталия:
"Ветал лучший";
"Это же Кличко, респект за слово!";
"А не всех, кто выговаривает, принимают в Давосе, так что не фиг злорадствовать! И вообще разговорчивый мужчина, как правило, мало делает из того ,что говорит, и наоборот. - жизненный опыт! Виталик держись! Собаки лают, караван идет";
"Ничего, умничка на английском сказал, немного разволновался"...
Скрин комментариев: facebook.com/media.kyiv
"Ну справился же. У Путина бы на его месте - просто морда лопнула бы от перенапряжения ботокса";
"Не только лишь все могут это произнести";
"Надо бы залить 10-часовую версию этого на ютуб";
Скрин комментариев: facebook.com/oldLentach
Как сообщалось ранее, в Давосе Виталию и Владимиру Кличко вручили Специальную награду за "Успешное многолетнее продвижение положительного образа Украины в мире".
Также мы писали о том, что не так давно мэр Киева Виталий Кличко продекламировал журналистам "Афонский стих", написанный в 1905 году монахом Виталием в монастыре Святого Пантелеимона на горе Афон в Греции.
Видео: РБК-Украина