Кличко оконфузился из-за "диджитализейшн" (видео)

Виталий Кличко (фото: УНИАН)

Мэр украинской столицы рассказывал про особенности смарт-сити

Мэр Киева Виталий Кличко во время Всемирного экономического форума в Давосе, рассказывая о внедрении и развитии в городе инновационных технологий, слегка оконфузился. Градоначальник и многоразовый чемпион мира по боксу не смог выговорить слово "digitalization". Беседа велась на английском языке.

Соответствующее видео быстро разлетелась в соцсетях и собрало большое количество комментарией и впечатлений.

Кличко, отвечая на вопрос ведущего, что же вкладывают в понятие смарт-сити, попытался объяснить:

"Мы говорим про IT-технологии, мы говорим о ноу-хау, мы говорим о... (дигитализации)", - последнее слово никак не давалось мэру.

Фото: facebook.com/media.kyiv

Попытка его выговорить вызвала смех у младшего брата Виталия Кличко Владимира, который также стал гостем экономического форума в "Ukraine House Davos" в дискуссии на тему "Каким образом спорт формирует личность будущего политика, предпринимателя или общественного деятеля?".

Фото: facebook.com/media.kyiv

В итоге ведущий уловил с полуслова, что пытается донести до него мэр украинской столицы.

Он также справедливо отметил: "Тяжело выговорить, тяжело сделать".

Видео: facebook.com/media.kyiv

Пользователи сети живо отреагировали на забавную ситуацию - некоторые не применули возможностью посмеяться над мэром, но многие отнеслись к конфузу с пониманием и даже поддержали Виталия:

"Ветал лучший";

"Это же Кличко, респект за слово!";

"А не всех, кто выговаривает, принимают в Давосе, так что не фиг злорадствовать! И вообще разговорчивый мужчина, как правило, мало делает из того ,что говорит, и наоборот. - жизненный опыт! Виталик держись! Собаки лают, караван идет";

"Ничего, умничка на английском сказал, немного разволновался"...

Скрин комментариев: facebook.com/media.kyiv

"Ну справился же. У Путина бы на его месте - просто морда лопнула бы от перенапряжения ботокса";

"Не только лишь все могут это произнести";

"Надо бы залить 10-часовую версию этого на ютуб";

Скрин комментариев: facebook.com/oldLentach

Как сообщалось ранее, в Давосе Виталию и Владимиру Кличко вручили Специальную награду за "Успешное многолетнее продвижение положительного образа Украины в мире".

Также мы писали о том, что не так давно мэр Киева Виталий Кличко продекламировал журналистам "Афонский стих", написанный в 1905 году монахом Виталием в монастыре Святого Пантелеимона на горе Афон в Греции.

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Видео: РБК-Украина