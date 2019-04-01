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Не концерт, а разочарование: Лобода шокировала фанов своей безответственностью

STYLERПерсоны    01.04.2019 - 10:10
Не концерт, а разочарование: Лобода шокировала фанов своей безответственностью
Фото: Светлана Лобода (facebook.com/loboda.official)

Лободу разнесли за высокомерность и неуважительное отношение к фанатам

Светлана Лобода, которая посетила "Вечерний Ургант" в неоднозначном наряде, в очередной раз нарвалась на критику. Теперь поклонники все чаще начали подмечать надменное поведение исполнительницы. Соответствующее фото опубликовано в Instagram.

Подписчиков начало возмущать то, что практически на каждом фото певица позирует с гордо поднятой головой и без улыбки. Кроме того, артистку разнесли за то, что она в очередной раз опоздала на свое выступление.

"Start at 8 o’clock #london#о2#today#tour#SuperStarShow", - написано под постом.

Не концерт, а разочарование: Лобода шокировала фанов своей безответственностьюФото: (instagram.com/lobodaofficial)

Манерность поведения и неуважительное отношение к своим поклонников вызвало гнев в сети:

"Ужасная организация. Люди стоят уже час на улице, не пускают во внутрь";

"Неуважение к людям, ждём уже почти 2 часа";

"Концерт ужасный";

"Отвратительно";

"Лобода когда-нибудь улыбается на фото? Как ни посмотрю - везде высокомерная гримаса";

"Что за стиль, что за стилисты? Это ужас, а не прикид";

"Что с тобой не так? Как можно так одеваться?";

"Не концерт, а сплошное разочарование";

Напомним, что Лобода нарвалась на жестокую критику из-за излишне откровенного фото. Поклонники сравнили певицу с порноактрисой.

К слову, Лобода слила в сеть неудачное фото, которое шокировало пользователей видом певицы. Странный ракурс делает ее внешность несуразной, а улыбка выглядит нелепо из-за увеличенных губ. Отметим, что любовь Лободы к пластике довольно часто обсуждается в сети.

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