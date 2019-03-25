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Уже не смешно: Лобода обнажила грудь и нарвалась на жесткую критику

STYLERПерсоны    25.03.2019 - 12:11
Уже не смешно: Лобода обнажила грудь и нарвалась на жесткую критику
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Лобода в одном полотенце вызвала негодование у пользователей

Светлана Лобода неоднократно выставляла в сети дерзкие фотографии, которые шокировали своей откровенностью. Этот раз не стал исключением и певица снова нарвалась на критику в Instagram.

Украинская певица и ведущая, известная как LOBODA, позирует на снимке с небрежно собранными волосами, прикрывая грудь полотенцем.

Уже не смешно: Лобода обнажила грудь и нарвалась на жесткую критикуСветлана Лобода: (instagram.com/lobodaofficial)

Пользователи снимок исполнительницы посчитали пошлым и неуместным. К тому же, сеть снова подметила, что пластические операции только испортили внешность певицы:

"Порноактриса", - написал один пользователь.

"Уже даже не смешно", - отметил второй.

"Чем она прекрасна? Пластическими операциями?" - выделил третий.

"Зачем надо было делать пластику носа? Вы все одинаковые!" - возмутился четвертый.

"Стремно", - прокомментировал очередной пользователь.

Напомним, что Лобода слила в сеть неудачное фото, которое шокировало пользователей неудачным видом певицы. Странный ракурс делает ее внешность несуразной, а улыбка выглядят нелепо из-за увеличенных губ. К слову, любовь Лободы к пластике довольно часто обсуждается в сети.

Ранее сообщалось о том, что Лобода шокировала поклонников своей внешностью. При этом певицу раскритиковали ее фаны.

Мы также писали о том, что пользователи сети высмеяли неудачный снимок Лободы.

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