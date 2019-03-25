Вже не смішно: Лобода оголила груди та нарвалася на жорстку критику

Лобода в одному рушнику викликала обурення у користувачів
Світлана Лобода неодноразово виставляла в мережі зухвалі фотографії, які шокували своєю відвертістю. Цей раз не став винятком і співачка знову натрапила на критику в Instagram.
Українська співачка і ведуча, відома як LOBODA, позує на знімку з недбало зібраним волоссям, прикриваючи груди рушником.
Світлана Лобода: (instagram.com/lobodaofficial)
Користувачі знімок виконавиці порахували вульгарним та недоречним. До того ж, мережа знову помітила, що пластичні операції тільки зіпсували зовнішність виконавиці:
"Порноактриса", - написав один користувач.
"Вже навіть не смішно", - зауважив другий.
"Чим вона прекрасна? Пластичними операціями?" - виділив третій.
"Навіщо треба було робити пластику носа? Ви всі однакові!" - обурився четвертий.
"Стрьомно", - прокоментував черговий користувач.
Нагадаємо, що Лобода злила у мережу невдале фото, яке шокувало користувачів невдалим виглядом співачки. Дивний ракурс робить її зовнішність безглуздою, а посмішка виглядає дивно через збільшені губи. До речі, любов Лободи до пластики досить часто обговорюється в мережі.
Раніше повідомлялося про те, що Лобода шокувала шанувальників своєю зовнішністю. При цьому співачку розкритикували її фани.
Ми також писали про те, що користувачі мережі висміяли невдалий знімок Лободи.