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Вже не смішно: Лобода оголила груди та нарвалася на жорстку критику

STYLERПерсони    25.03.2019 - 12:11
Вже не смішно: Лобода оголила груди та нарвалася на жорстку критику
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Лобода в одному рушнику викликала обурення у користувачів

Світлана Лобода неодноразово виставляла в мережі зухвалі фотографії, які шокували своєю відвертістю. Цей раз не став винятком і співачка знову натрапила на критику в Instagram.

Українська співачка і ведуча, відома як LOBODA, позує на знімку з недбало зібраним волоссям, прикриваючи груди рушником.

Вже не смішно: Лобода оголила груди та нарвалася на жорстку критикуСвітлана Лобода: (instagram.com/lobodaofficial)

Користувачі знімок виконавиці порахували вульгарним та недоречним. До того ж, мережа знову помітила, що пластичні операції тільки зіпсували зовнішність виконавиці:

"Порноактриса", - написав один користувач.

"Вже навіть не смішно", - зауважив другий.

"Чим вона прекрасна? Пластичними операціями?" - виділив третій.

"Навіщо треба було робити пластику носа? Ви всі однакові!" - обурився четвертий.

"Стрьомно", - прокоментував черговий користувач.

Нагадаємо, що Лобода злила у мережу невдале фото, яке шокувало користувачів невдалим виглядом співачки. Дивний ракурс робить її зовнішність безглуздою, а посмішка виглядає дивно через збільшені губи. До речі, любов Лободи до пластики досить часто обговорюється в мережі.

Раніше повідомлялося про те, що Лобода шокувала шанувальників своєю зовнішністю. При цьому співачку розкритикували її фани.

Ми також писали про те, що користувачі мережі висміяли невдалий знімок Лободи.

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