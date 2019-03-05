Красотка из 2000-х: сексуальные ретро-фото Ани Лорак

Ани Лорак десять 15 лет назад была более соблазнительной, считают поклонники

Ани Лорак в начале 2000-х выглядела более соблазнительной, чем сейчас. По крайней мере, об этом в последнее время пишут некоторые поклонники украинской певицы.

В подтверждение этого в социальных сетях даже публикуют ретро-снимки Каролины, сделанные в тот период, когда она еще жила в Украине. Большинство этих фото были сделаны во время выступлений молодой звезды, или же во время съемок клипов. Первые видео, к слову, у Ани Лорак были очень эффектными и временами даже эротичными.

Вот, например, несколько фото со съемок клипа "A Little Shot Of Love" 2004 года.

Ани Лорак в 2004 году (фото: vk.com)

А это Каролина годом ранее - во время работы над клипом на хит "Мрій Про Мене...".

Ани Лорак в 2003 году (фото: vk.com)

В 2005 году во время работы над клипом "Smile" Лорак также была сногсшибательная. Видно, говорят фанаты артистки, что с тренажерного зала не вылазила - усердно готовилась к Евровидению.

Ани Лорак в 2005 году (фото: vk.com)

Вот певица в Турции в 2004 году.

Ани Лорак в 2004 году (фото: vk.com)

А это просто милое фото, сделанное в 2001 году, которое многие фанаты называют "самым красивым".

Ани Лорак в 2001 году (фото: vk.com)

Ранее Ани Лорак напомнили о ее любви к Украине. В частности в сети вспомнили о ее патриотическом письме, написанном в 2014 году после Революции Достоинства.

Также мы писали о том, что Лорак получила предложение от поклонников назвать сына в честь покойного старшего брата.