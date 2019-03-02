Не хорошо так: Ани Лорак напомнили о ее любви к Украине

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак припомнили, как она говорила о поддержке украинцев в 2014 году

Ани Лорак, которая разгневала сеть "копытами", напомнили о ее любви к Украине. В частности в сети вспомнили о ее патриотическом письме, написанном в 2014 году после Революции Достоинства.

Напомним, что тогда в открытом письме Каролина, которая постоянно гастролирует в России, заявила, что никто не имеет права диктовать, как ей любить и поддерживать Украину.

В 2014-м Ани Лорак подчеркнула, что свой вклад в дело мира, согласия и поддержки украинцев она делает "не под треск телекамер", а так, как считает нужным и достойным". Вместе с тем певица заявила, что "нельзя смешивать эти два понятия: артист и политика".

"Лорак уже говорила, что музыка вне политики. Рассказывала о любви к Украине и мире во всем мире. И что она сейчас? Долги, концерты на птицефабриках, презрение... Это так, MARUV на заметку", - написал в социальной сети один блогер.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

В свою очередь, фанаты певицы обижаются на нее из-за того, что она не приезжает в Украину.

"Вы же говорили, что "любите и поддерживаете" украинцев, но на деле оставили тысячи ваших поклонников без возможности насладиться вашим выступлением... Не хорошо так", - отметил один юзер.

Напомним, что Каролина попала в настоящую переделку во время гастролей и чуть не погибла.

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