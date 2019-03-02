Была на грани жизни и смерти: Ани Лорак чуть не погибла

Ани Лорак чуть не погибла (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак рассказывает, что пережила настоящий ужас

Ани Лорак, недавно угодившая в религиозный скандал, попала в настоящую переделку во время гастролей. Исполнительница оказалась на борту вертолета, который очутился в густом непроглядном тумане, сообщают росСМИ.

Во время гастролей с концертным шоу DIVA по городам РФ, во время которых она неоднократно вызывала гнев у поклонников излишне откровенными нарядами, украинской певице постоянно приходилось совершать переезды, которые она обычно преодолевала на своем "автодоме", своеобразной квартире на колесах - в ней есть все необходимое, как для жизни, так и для работы.

Но путь из Волгограда в Ростов-на-Дону ей пришлось преодолевать на вертолете. Во время перелета стоял густой туман и видимость ухудшалась с каждой минутой.

"Мы были на грани жизни и смерти", - призналась Ани Лорак.

Ани Лорак чуть не погибла (фото: instagram.com/anilorak)

А слова пилота ей только добавили волнений: "И я слышу такие слова: "Если будут деревья, вы скажите, чтоб я их не пропустил". Представляете, пилот такое говорит мне! Что я могу испытывать?" - вспоминает Каролина в интервью росСМИ.

По словам артистки, они все время находились в белой дымке. "Я пережила настоящий стресс", - пожаловалась звезда.

К счастью, путешествие прошло благополучно.

К слову, Ани Лорак в который раз подогрела слухи о своей предполагаемой беременности, снявшись в журнале для будущих мам "Кенгуру".

В то же время источник приближенный к инсайдеру певицы сообщил, что Каролина не беременна и в ближайшее время даже не планирует становиться мамой во второй раз.