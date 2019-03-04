Ани Лорак может назвать сына в честь погибшего брата: фанаты в предвкушении

Ани Лорак может назвать ребенка в честь брата (фото: anilorak.ua)

Ани Лорак пока не комментирует слухи о беременности

Ани Лорак, которую в последнее время все чаще подозревают в беременности, получила предложение от поклонников назвать сына в честь покойного старшего брата - Сергеем. Под последней Instagram-публикацией певицы появились соответствующие комментарии.

Пока поклонники строят свои теории, "поднимая" старые фото с первой беременностью певицы и сравнивая с нынешними, пытаясь найти хоть какие-нибудь доказательства интересного положения звезды, сама Каролина никак не комментирует последние слухи.

К слову, о беременности Ани Лорак заговорили после ее последних выходов на концерте, где вместо привычного пресса певица продемонстрировала округлившийся животик.

Ани Лорак может назвать ребенка в честь брата (фото: instagram.com)

Певица не подтверждает свою возможную беременность, однако поклонники уже начали выбирать имя для малыша.

"Щечки такие кругленькие стали. Вам так идет беременность" - написал поклонник певицы.

"Каролина, а правда, что Вы назовете сына в честь покойного старшего брата?" – поинтересовался еще один фолловер.

"Но не в честь Лазарева же?" – удивился еще один пользователь Instagram, подозревающий, что Каролина ждет ребенка от Сергея Лазарева, с которым ей приписывают роман.

Напомним, Ани Лорак в который раз подогрела слухи о своей предполагаемой беременности, снявшись в журнале для будущих мам "Кенгуру".

В то же время источник, приближенный к инсайдеру певицы, сообщил, что Каролина не беременна и в ближайшее время даже не планирует становиться мамой во второй раз.