Ани Лорак не беременна: появилось доказательство

Ани Лорак (фото: vk.com)

Фото беременной Ани Лорак сравнили с сегодняшними снимками

Беременность Ани Лорак - тема, которую активно и на полном серьезе обсуждают поклонники певицы и различные СМИ.

Но, как оказалось, Каролина не беременна вторым ребенком. По крайней мере, такой вывод напрашивается после того, как истинные фанаты украинской звезды начали сравнивать современные снимки Ани Лорак с фотографиями 2011 года, когда певица действительно была в положении и ждала на свет появления дочери Софии.

На этих фотографиях видно, что перед рождением ребенка Каролина заметно набрала в весе. А на снимках, которые артистка публикует в своих социальных сетях сегодня, она очень уж стройная как для беременной.

Ани Лорак в 2011 году (фото: соцсети)

Именно поэтому поклонники и подписчики Лорак считают слухи о второй беременности своего кумира всего лишь слухами.

Ани Лорак в 2019 году (фото: instagram.com/anilorak)

Вместе с тем в интернете показали фото десятилетней давности, на котором она позирует с Сергеем Лазаревым. А ведь именно его и называют в сети отцом будущего ребенка Каролины, а также приписывают им роман.

Ани Лорак и Сергей Лазарев (фото: соцсети)

Напомним, что недавно всплыл новый нюанс о беременности Каролины.

Ранее мы писали о том, что Ани Лорак напомнили о ее любви к Украине.