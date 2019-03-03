ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ани Лорак не беременна: появилось доказательство

STYLERПерсоны    03.03.2019 - 07:44
Ани Лорак не беременна: появилось доказательство
Ани Лорак (фото: vk.com)

Фото беременной Ани Лорак сравнили с сегодняшними снимками

Беременность Ани Лорак - тема, которую активно и на полном серьезе обсуждают поклонники певицы и различные СМИ.

Но, как оказалось, Каролина не беременна вторым ребенком. По крайней мере, такой вывод напрашивается после того, как истинные фанаты украинской звезды начали сравнивать современные снимки Ани Лорак с фотографиями 2011 года, когда певица действительно была в положении и ждала на свет появления дочери Софии.

На этих фотографиях видно, что перед рождением ребенка Каролина заметно набрала в весе. А на снимках, которые артистка публикует в своих социальных сетях сегодня, она очень уж стройная как для беременной.

 

Ани Лорак в 2011 году (фото: соцсети)

Именно поэтому поклонники и подписчики Лорак считают слухи о второй беременности своего кумира всего лишь слухами.

Ани Лорак не беременна: появилось доказательство

Ани Лорак в 2019 году (фото: instagram.com/anilorak)

Вместе с тем в интернете показали фото десятилетней давности, на котором она позирует с Сергеем Лазаревым. А ведь именно его и называют в сети отцом будущего ребенка Каролины, а также приписывают им роман.

Ани Лорак не беременна: появилось доказательство

Ани Лорак и Сергей Лазарев (фото: соцсети)

Напомним, что недавно всплыл новый нюанс о беременности Каролины.

Ранее мы писали о том, что Ани Лорак напомнили о ее любви к Украине.

Не хорошо так: Ани Лорак напомнили о ее любви к Украине Была на грани жизни и смерти: Ани Лорак чуть не погибла
Новости Украины Ани Лорак
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь