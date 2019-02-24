Шикарный мужчина: Ани Лорак подогрела слухи о новом романе (фото)

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Артисты опубликовали одинаковые фотографии в своих профилях

По мнению фанатов, после развода с Муратом Налчаджиоглу известная украинская артистка Ани Лорак завела роман с Сергеем Лазаревым. Поклонники артистки давно заметили, что певец много времени проводит с украинской исполнительницей. Недавно Лорак и Лазарев снова встретились, что спровоцировало новую волну догадок и теорий среди фанатов. Провокативный снимок опубликован в Instagram артистки.

Артистка лаконично написала, что была рада встрече с Сергеем Лазаревым: "как же здорово было увидеться!".

Ани Лорак и Сергей Лазарев (фото: instagram.com/anilorak)

"Роман" Ани Лорак и Сергея Лазарева снова обсуждают в сети. Фанаты посчитали, что артисты скрывают любовные отношения от общественности.

"То, что Сергей, будучи супругом Каролины, носил бы на руках, обожал и трепетно относился к ней это однозначно. Глаза горят, когда Сережа с Каролинкой рядышком", "Очень красивая пара", "Как же вы подходите друг другу", "Раскрывайте уже новость, что вы вместе, и дружба переросла в любовь", "У вас отношения?", "Ну конечно друзья и беременна от друга", "Да уже женились бы…", " Что-то в последнее время часто видитесь", "Почему вы не поженитесь, или Лазарев не свободный?", "Встречайтесь уже", - пишут поклонники певицы.

К слову, интересно, что во время отпуска Каролины в Майами, Сергей Лазарев также летал на солнечный курорт к артистке.

Ани Лорак и Сергей Лазарев (фото: instagram.com/anilorak)

Ранее мы писали, что по догадкам фанатов, Ани Лорак беременна от Сергея Лазарева и ждет ребенка. По мнению поклонников, артистка сейчас на третьем месяце беременности.

Также мы писали, что Ани Лорак вызвала фурор фото в соблазнительном наряде.