Крымнашист попался: детали скандала на киевском вокзале (видео)

Мужчина извинился за слова о Крыме на вокзале в Киеве

Мужчина извинился за слова о Крыме на вокзале в Киеве на видео. До этого он ходил по Центральному железнодорожному вокзалу и рассказывал, что Крымский полуостров принадлежит России и что он — русский. После этого активисты С14 и представители муниципальной варты доказали ему, что он неправ. Видео с извинениями о скандальном заявлении на вокзале опубликовал координатор С14 Сергей Мазур на своей странице в Facebook.

На Центральном железнодорожном вокзале мужчина кричал: "Я русский!" и "Крым — это Россия!". Об этом рассказали активисты С14, которые поспособствовали изменению мнения мужчины о принадлежности полуострова России.

По словам Мазура, потом на пути мужчины повстречались активисты С14 и представители муниципальной варты. В опубликованном видеоролике мужчина показал свой паспорт, назвал имя, признал свою ошибку и сказал, что сожалеет о своем поступке. Также он поблагодарил муниципальную варту и С14 за работу.

"Тюпов Сергей. Ходил по вокзалу и рассказывал "Я русский" и "Крым — это Россия". Затем наткнулся на С14 и мунварту. Извинился. Осознал ошибку. Ватник из России: "Спасибо С14 и муниципальной варте за то, что они работают, вообще безукоризненно и хорошо",— написал Мазур.

Мужчина извинился за слова о Крыме на вокзале в Киеве (видео: facebook.com/Сергій Мазур)

Напомним, что ранее известный российский режиссер-"крымнашист" обвенчался с женой.

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