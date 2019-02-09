Курица гриль: сеть разнесла Ани Лорак за фото в Саратове

Поклонники считают, что у певицы слишком загорелый вид для зимы

Ани Лорак опозорилась в Саратове из-за странного фото на фоне заснеженного леса. Фанаты считают, что артистка имеет слишком загорелый вид для конца зимы. Кроме того, большая часть поклонников заметили изменения во внешности артистки, и по мнению фанов, певица злоупотребляет пластической хирургией. Скандальный снимок, которым Ани Лорак опозорилась в Саратове, опубликован на странице исполнительницы в Instagram.

Сама артистка гордо написала: "Под прицелом вашей любви... Сегодня! Саратов".

Ани Лорак в Саратове (фото: instagram.com/anilorak)

Поклонникам по большей части пришлось по вкусу фото украинской певицы. Но многие также отметили, что не узнают певицу из-за пережитых пластических операций. Некоторые резко высказались о цвете кожи артистки, посчитав, что она выглядит слишком загоревшей для начала февраля.

"Курица гриль", "Специально издалека фоткается, чтобы не видно было ботокса", "Какой ужас! Что она с собой сделала? Раньше же была норм, а сейчас, как ботоксная кикимора", "В солярии перележала???", "Они с Лободой и Седоковой у одного хирурга "лечатся". Скоро будем искать 10 отличий", "Фу, шоколадная снегурочка, блин" - заметили поклонники.

Каролина Куек в последнее время часто стала сталкиваться с недоброжелателями в сети. Фанаты связывают "любовь" артистки к косметическим процедурам с уходом мужа.

Ранее мы рассказывали, как изменилась Ани Лорак за последние несколько лет. На старых фотографиях певицу не узнать.

Мы также писали о том, что психолог объяснила, что хотела сказать Ани Лорак, когда выставила в Instagram сначала мрачную фотографию в черном, а потом абсолютно противоположную.

Видео: РБК-Украина