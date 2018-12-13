"Не только ел в столовых": стало известно, чем на самом деле занимался Путин в ГДР

Коллаж РБК-Украина

Удостоверение немецкой спецслужбы говорит о том, что агент КГБ Путин был более важным сотрудником, чем предполагали ранее

Немецкое издание Die Welt провело расследование и выяснило, какие именно привилегии давало нінешнему президенту РФ Владимиру Путину удостоверение "немецкого аналога" КГБ ("Штази"). Об этом сообщил УНИАН со ссылкой на Die Welt.

Как мы сообщали ранее, в архивах бывшего Министерства государственной безопасности ГДР (Ministerium für Staatssicherheit), более известном как "Штази" (Stasi), был обнаружен документ о выданном Владимиру Путину удостоверении этой спецслужбы.

Удостоверение Путина (скриншот страницы Die Welt: welt.de/geschichte)

Документ нашли в архиве отдела кадров дрезденского управления "Штази". Он был выдано 31 декабря 1985 года и действовал до конца 1989-го. Обнаруженное удостоверение когда-то позволяло Путину питаться в столовой немецких спецслужб, но это не единственные привилегии, пишет Die Welt.

Директор дрезденского отдела архива "Штази" Конрад Фельбер объяснил, что выданный Путину документ позволял заходить в здание спецслужбы без проверок и задержек.

Фельбер также добавил, что удостоверение фактически означает – Путин номинально был сотрудником "Штази". Но он не был агентом ГДР на самом деле – по неформальному приказу удостоверения немецких спецслужб выдавали всем агентам КГБ СССР.

Удостоверение Путина (скриншот страницы Die Welt: welt.de/geschichte)

Нынешний президент РФ Владимир Путин стал сотрудником КГБ в 1975 году. После десятилетней службы его перевели в ГДР, где он официально был назначен офицером местного отдела КГБ для поддержания связи со "Штази".

До сих пор не до конца понятно, чем Путин занимался в Дрездене на самом деле. Согласно некоторым фрагментам разведдокументов и двум наградам, Путин был фигурой поважнее, чем позволял его ранг и полномочия.

О важности и самоуверенности Путина свидетельствует его письмо от сентября 1989 года генерал-майору Хорсту Бюхму, главе отдела Штази в Дрездене. В нем он просил руководителя Штази предоставить "эффективную помощь в деле, детали которого раскрытыми не будут". Агенты, младшие по званию, так обычно не писали и не говорили, уточняет Die Welt.

Немецкое издание предполагает, что документы, которые разоблачали суть работы Путина в ГДР, уже давно уничтожены. По информации Die Welt, существуют зацепки, которые указывают на то, что Путин руководил собственной сетью информаторов в ГДР. А информаторы, работающие на "советских товарищей", были неприкосновенными для госбезопасности ГДР.

"Вилла" КГБ в Дрездене (скриншот страницы Die Welt: welt.de/geschichte)

Немецкое издание также утверждает, что Путин был свидетелем декабрьских событий 1989 года, когда взбунтовавшиеся немецкие граждане захватили здание Министерства госбезопасности в Дрездене и окружили отделение КГБ, расположенное всего в 50 метрах от отделения Штази.

В Die Welt идет речь о том, что 37-летний подполковник Путин участвовал в уничтожении секретных документов – он, прибегнув к тактике маскировки, соврал, что был штатным переводчиком, хотя на самом деле занимал должность как минимум замначальника отдела КГБ. Тогда демонстранты успокоились и покинули здание.

Ранее сообщалось, что известный американский рок-музыкант Генри Роллинз высказал свое мнение о президенте РФ Владимире Путине и назвал его одним из самых страшных людей на планете.

Также мы писали о том, что в РФ ранее отличились кощунством при выпуске подсолнечного масла "Новичок" с надписью "КГБ СССР".