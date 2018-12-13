"Не тільки їх у їдальнях": стало відомо, чим насправді займався Путін в НДР

Колаж РБК-Україна

Посвідчення німецької спецслужби говорить про те, що агент КДБ Путін був більш важливим співробітником, ніж припускали раніше

Німецьке видання Die Welt провело розслідування і з'ясувало, які саме привілеї давало посвідчення "німецького аналога" КДБ. Про це повідомив УНІАН з посиланням на Die Welt.

Як ми повідомляли раніше, в архівах колишнього Міністерства державної безпеки НДР (Ministerium für Staatssicherheit), більш відомого як "Штазі" (Stasi), був виявлений документ про видане Володимиру Путіну посвідчення цієї спецслужби.

Посвідчення Путіна (скріншот сторінки Die Welt: welt.de/geschichte)

Документ знайшли в архіві відділу кадрів дрезденського управління "Штазі". Він був виданий 31 грудня 1985 року і діяв до кінця 1989-го. Виявлене посвідчення коли дозволяло Путіну харчуватися в їдальні німецьких спецслужб, але це не єдині привілеї, пише Die Welt.

Директор дрезденського відділу архіву "Штазі" Конрад Фельбер пояснив, що виданий Путіну документ дозволяв заходити в будівлю спецслужби без перевірок і затримок.

Фельбер також додав, що посвідчення фактично означає, Путін номінально був співробітником "Штазі". Але він не був агентом НДР насправді – за неформальним наказом посвідчення німецьких спецслужб видавали всім агентам КДБ СРСР.

Посвідчення Путіна (скріншот сторінки Die Welt: welt.de/geschichte)

Нинішній президент РФ Володимир Путін став співробітником КДБ в 1975 році. Після десятирічної служби його перевели в НДР, де він офіційно був призначений офіцером місцевого відділу КДБ для підтримки зв'язку зі "Штазі".

І досі не зовсім зрозуміло, чим Путін займався в Дрездені насправді. Згідно деяким фрагментам розвіддокументів і двом нагородам – Путін був фігурою важливіші, ніж дозволяв його ранг і повноваження.

Про важливість і самовпевненість Путіна свідчить його лист від вересня 1989 року генерал-майору Хорсту Бюхму, голові відділу Штазі в Дрездені. У ньому він просив керівника Штазі надати "ефективну допомогу в справі, деталі якої розкритими не будуть". Агенти, молодші за званням, так зазвичай не писали і не говорили, уточнює Die Welt.

Німецьке видання припускає, що документи, які викривали суть роботи Путіна в НДР, вже давно знищені. За інформацією Die Welt, існують зачіпки, які вказують на те, що Путін керував власною мережею інформаторів в НДР. А інформатори, які працюють на "радянських товаришів", були недоторканними для держбезпеки НДР.

Вілла" КДБ у Дрездені (скріншот сторінки Die Welt: welt.de/geschichte)

Німецьке видання також стверджує, що Путін був свідком грудневих подій 1989 року, коли збунтувалися німецькі громадяни – вони захопили будівлю Міністерства держбезпеки в Дрездені і оточили відділення КДБ, розташоване всього в 50 метрах від відділення Штазі.

В Die Welt йдеться про те, що 37-річний підполковник Путін брав участь у знищенні секретних документів – він, вдавшись до тактики маскування, збрехав, що був штатним перекладачем, хоча насправді обіймав посаду як мінімум заступника начальника відділу КДБ. Тоді демонстранти заспокоїлися і покинули будівлю.

Раніше повідомлялося, що відомий американський рок-музикант Генрі Роллінз висловив свою думку про президента РФ Володимира Путіна і назвав його одним із самих страшних людей на планеті.

Також ми писали про те, що в РФ раніше відзначилися блюзнірством при випуску соняшникової олії "Новачок" з написом "КДБ СРСР".