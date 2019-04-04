MARUV спела для богача-украинофоба перед шоу в Киеве (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Анна Корсун выступила на концерте в честь 50-летия Иосифа Пригожина

MARUV попала в новый скандал. Украинская певица Анна Корсун незадолго до своего концерта в Киеве спела на юбилее известного российского продюссера Иосифа Пригожина. Видео с ее выступления опубликовала в Instagram супруга имениника Валерия.

Победительница Нацотбора на Евровидение 2019, которая отказалась от участия в престижном международном конкурсе, исполнила на 50-м дне рождения мэтра российского шоу-бизнеса свой хит Drunk Groove.

Кроме украинки, на сцене московского Hyatt Regency в отеле Petrovsky Park выступали известные российские артисты.

Напомним, что Пригожин известен своей поддержкой российской агрессии против Украины. В марте 2014 года он подписал бращение, в котором некоторые деятели культуры РФ "благословляли" Владимира Путина на оккупацию Крыма.

В августе 2015 года СБУ внесла Пригожина в "черный список" людей, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

В 2018-м бизнесмен был доверенным лицом Путина на президентских выборах на четвертый срок.

Видео: instagram.com/valeriya_iosif_live

2 апреля автору книги "Политика - вершина шоу-бизнеса" исполнилось 50 лет. По этому поводу он закатил масштабный корпоратив, на котором также выступала и MARUV, которая ведет активную концертную деятельность в РФ.

Певица была в розовом парике, очках и зеленом пиджаке.

Уже сегодня, 4 апреля, она выступит на другом дне рождения - в рамках праздничного концерта Радио NRJ Birthday Party. Вместе с MARUV на шоу будут также артисты Настя Каменских, группа KAZKA, Melovin и другие.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Отметим, что недавно MARUV разозлила поклонников своим небрежным отношением к Украине. Анна Корсун побывала на радиостанции NRJ, где сделала несколько фотографий с российскими поклонниками. А очередная поездка певицы в Москву шокировала и разозлила украинцев.

Как сообщалось ранее, MARUV ограбили в украинском аэропорту Борисполь, когда скандальная певица возвращалась с концерта из Тель-Авива в конце марта.

Напомним, что MARUV отправилась в Израиль перед Евровидением и из-за этого многие раскритиковали певицу за излишнюю напористость, написав, что она "лезет через форточку", раз ее не пустили в дверь.