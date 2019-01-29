Меган Маркл и принца Гарри разлучат в день святого Валентина

В этот день у принца другие планы

По всей видимости, герцоги Сассекские проведут 14 февраля отдельно. Дело в том, что Кенсингтонский дворец в Twitter поделился новостью о том, что у герцога Сассекского на этот день очень плотное расписание.

Принц Гарри, как генерал-капитан королевских морских пехотинцев, должен 14 февраля посетить учения Exercise Clockwork в Норвегии, чтобы отпраздновать 50-летие операции в Бардуфоссе.

Kensington Palace (twitter.com/KensingtonRoyal)

"Exercise Clockwork - это традиционное название ежегодных зимних учений, которые проводятся в одних из самых сложных в мире условий, в 200 милях от Полярного круга, где с 1969 года прошли подготовку более 16 000 моряков и летчиков Королевского флота", - написал Кенсингтонский дворец в Twitter .

О планах герцогини на это день пока что ничего не сказано. Но достоверно известно, что она сейчас не путешествует, так как находится на поздних сроках беременности.

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: instagram.com)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что сводная старшая сестра герцогини Сассекской Саманта Маркл анонсировала выход своей второй книги "В тени герцогини", в которой пообещала рассказать правдивую историю отношений Меган с ее семьей.

Ранее мы также писали о том, что Кейт Миддлтон хочет четвертого ребенка, она планирует родить его в 2020 году.

Кстати, астрологи уже напророчили судьбу будущему ребенку Гарри и Меган, который, вероятно, родится под знаком Тельца.