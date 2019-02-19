Молодой еще: Зеленский ответил на "троллинг" Притулы (видео)

Владимир Зеленский ждет, что Сергей Притула перейдет в "Квартал 95"

Популярный артист, лидер студии "Квартал 95" и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал шутку о нем от шоумена, телеведущего и волонтера Сергея Притулы. Напомним, что троллинг был посвящен заявлению "картальщика" о намерениях принять участие в выборах 31 марта.

Юморист еще 3 января записал видео, в котором обыграл высказывание Зеленского "обещаю и сразу выполняю". Только в отличие от своего "коллеги" по КВНовскому прошлому, Сергей пошел не в политику, а в отпуск.

Во время выступления "95 Квартала" в Тернополе Зеленскому задали вопрос, какие у него отношения с Притулой и что он думает о данной пародии-троллинге.

"Мы знаем друг друга. Нормальный парень!.. Троллил? Нет, все нормально. Он молодой еще. Он отдохнул, я иду в президенты. Это юмор, это очень клево", - заявил он и добавил, что по 10-балльной шкале эту шутку оценил на десятку.

Также Зеленски отметил, что организатором первого концерта "квартальщиков" в Тернополе был Притула.

"Он, кстати, сказал, что если наш фильм соберет больше денег, чем его, то он перейдет в "Квартал". Так что мы тебя ждем, Серый. Ты обещал", - добавил комик.

Видео: YouTube / ANDRII SENDER

Как сообщалось, шоумен и волонтер Сергей Притула ранее рассказал анекдот про Владимира Зеленского, которым сильно рассмешил сеть.

Также мы пислали о том, что Притула, по мнению украинцев, должен был стать одним из кандидатов в президенты. Такое мнение выразили пользователи сети под публикацией шоумена в Facebook, где он делал очередной отчет по потраченным средствам на украинскую армию.

Напомним, что не так давно комики Студии "Квартал 95" не так мягко отреагировали на заявление популярного музыканта, лидера группы "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука относительно намерения идти в политику.

Кстати, всети на днях появилась забавная видео-пародия на кандидатов в президенты Украины 2019, в которой высмеиваются их декларации о доходах, переоформление бизнеса и имущества на родственников и прочее.