Нацотбор на Евровидение: в сети скандал из-за "голубей мира"

В финал Нацотбора прошли двое участников, которые ведут активные гастроли в России

По результатам первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2019 в финал прошли трое участников, среди которых оказались и те, кто активно ездит в Россию с гастролями. В сети Facebook критикуют MARUV и YUKO из-за концертной деятельности на территории страны-агрессора.

Одной из многих, кто выразил возмущение списком финалистов конкурса оказалась заведующая отделом культуры в издании "Высокий замок" Галина Гузьо.

"Вообще первый полуфинал Евровидения по-украински получился довольно скучным ... Было мало музыки (( Преобладали неординарные персонажи и неожиданные экспериментальные жанры. Результаты - в таблице на фото. Ждем второго полуфинала - и МУЗЫКИ!)) #Eurovision # евровидение. P. S. В финал вышли двое гастролеров по России - MARUV i YUKO. Вокалистка вторых (YUKO – ред.) - еще и гражданка России, которая, правда, вроде получила вид на постоянное место жительства в Украину. Наши реалии..." – пишет Гузьо.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/galyna.guzjo

Нацотбор на Евровидение 2019 – результаты первого полуфинала (фото: facebook.com/galyna.guzjo)

В комментариях к ее публикации украинцы также осудили девушек за гастроли в России.

"Я несу мир" - это дешево и гнило))) поверил бы, если бы они это делали без гонораров в рублях и каждый раз привозили бы с собой хотя бы одного украинского заложника", "Немного оффтоп. А "ЦеШо?"как тебе не зашло?) Мне перфоменс и концепт понравился, но это таки нишевая музыка. Отвратительным был стеб Притулы из девушек, реально отвратительным. По YUKO, девушка круто разговаривает на украинском, и это заслуживает уважения, учитывая то, что она русская", "Беда в том, что именно эти артисты мне понравились больше всего. И как мне с тем жить? Жисть боль))", "MARUV такое сморозила в свое оправдание, что вместо этого получилась дурой", "Вот и еще одни миролюбы", "Еще одни несут "любовь" навсегда", - пишут в сети.

Скриншоты комментариев поста аккаунта facebook.com/galyna.guzjo

Известный украинский писатель Богдан Логвиненко также выразил свое мнение по поводу конкурсантов. Как он сам признался, впервые пожалел, что не принимал участие в голосовании, так как в финал не попала оригинальная группа "ЦеЩо?".

"Постфактум узнал, что полуфинал Нацотбора на Евровидение прошли три группы, две из которых концертируют в России. Зрителям и судьям то не мешает, у них #музикавнєполітікі", - пишет Логвиненко.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/logvynenko

Напомним, что ранее сеть разнесла финалистов Нацотбора на Евровидение 2019.

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