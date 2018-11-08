"Не могу себя сдержать": украинский ведущий записал гневное видео о проблемах современной Украины

Фото: Коллаж РБК-Украина

Анатолий Анатольевич рассказал об инциденте с незнакомцем

Украинский ведущий и шоумен Анатолий Анатольевич опубликовал на своей странице в Instagram гневное видеообращение к подписчикам, в котором сообщил об инциденте с незнакомцем на парковке.

"Прошу не воспринимать это как пост про Зраду. Нет, это мои мысли, которые меня часто посещают за рулем. Я не хочу злиться, но иногда не могу себя сдержать", - указано в сообщении под видео.

Скриншот поста: (instagram.com/anatoliyanatolich)

В ролике ведущий рассказывает о том, что в очередной раз увидел мужчину, который выбросил окурок из машины. Анатолий сделал ему замечание, на что тот ответил: "Это же не мусор. А шо?"

"У нас проблема, ребята... Рыба не с головы гниет в данном случае. Наша страна в ж*пе, потому что в ней такие ублюдки живут. Вот он выбросил окурок, после этого поехал по полосе общественного движения... Ну, понятно. Это все такие мелочи... Парковаться неправильно, окурочек выбросить... Мы в ж*пе, пока вот такие, как этот человек, живут в нашей стране", - высказался Анатолий.

Скриншот комментариев: (instagram.com/anatoliyanatolich)

Напомним, что в сети возмущены бездействием правоохранителей. В сети появилась информация о том, что еще первого ноября, в прошлый четверг в Чернигове пропал молодой человек, однако с поисками мужчины не торопятся.

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