"Не можу себе стримати": український ведучий записав гнівне відео про проблеми сучасної України

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Анатолій Анатолійович розповів про інцидент з незнайомцем

Український ведучий і шоумен Анатолій Анатолійович опублікував на своїй сторінці в Instagram гнівне відеозвернення до передплатникам, в якому повідомив про інцидент з незнайомцем на парковці.

"Прошу не сприймати це як пост про Зраду. Ні, це мої думки, які мене часто відвідують за кермом. Я не хочу злитися, але іноді не можу себе стримати", - зазначено в повідомленні під відео.

Скріншот поста: (instagram.com/anatoliyanatolich)

У ролику ведучий розповідає про те, що в черговий раз побачив чоловіка, який викинув недопалок з машини. Анатолій зробив йому зауваження, на що той відповів: "Це ж не сміття. А шо?"

"У нас проблема, люди... Риба не з голови гниє в даному випадку. Наша країна в д*пі, тому що в ній такі виродки живуть. Ось він викинув недопалок, після цього поїхав по смузі громадського руху... Ну, зрозуміло. Це все такі дрібниці... Паркуватися неправильно, недопалок викинути... Ми у д*пі, поки ось такі, як цей чоловік, живуть в нашій країні", - висловився Анатолій.

Скріншот коментарів: (instagram.com/anatoliyanatolich)

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