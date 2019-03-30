Обнародована настоящая причина смерти принцессы Дианы

Принцесса Диана скончалась 31 августа 1997 года в результате ДТП. Долгое время публиковались разные версии, которые рассказывали о причинах смерти королевской персоны. Судмедэксперт Ричард Шеперд, который принимал участие в расследовании смерти принцессы, назвал настоящую причину трагической кончины наследницы престола.

По его словам, причиной смерти стало внутренне кровотечение, которое врачи не смогли сразу диагностировать.

"Диана скончалась от травмы, которую не слишком часто получают. Ей ведь довольно быстро оказали помощь и все было бы хорошо. Она получила, в общем-то всего лишь несколько переломов и небольшую травму груди. Когда приехали медики, она разговаривала и медикам показалось, что охранник, сидящий на переднем сидении, пострадал куда сильнее, поэтому в первую очередь нужно заниматься им", - рассказывает Шеперд.

Он отметил, что работники "скорой" просто не узнали принцессу.

"Работники "скорой" сочли ее состояние стабильным. Но никто не знал про небольшой разрыв в вене одного из ее легких. Анатомия человека такова, что этот участок скрыт глубоко в центральной части грудной полости. Давление в венах, разумеется, не такое сильное, как в артериях. Кровь вытекает из них гораздо медленнее, настолько медленно, что обнаружить проблему сложно, а устранить ее еще сложнее. Уже в машине "скорой помощи" она потеряла сознание. Уже в больнице обнаружили разорванную вену и попытались ее зашить. К сожалению, было уже слишком поздно. Она умерла из-за микротравмы, скрытой, незаметной микротравмы", - добавил медик.

Шеперд также прокомментировал беременность принцессы Дианы, которую часто ставят причиной мнимого убийства королевской особы.

"Это сложный философский и этический вопрос. Дело в том, что Диана позвонила Мохаммеду за воскресенье до смерти и сказала, что была беременной. Если это так, то она была беременна две недели, как минимум. Так что это - вероятная штука. Вскрытие ничего не обнаружило. Ничего мы в ней не нашли. Да и она сама не могла бы ничего такого о себе знать", - отметил Шеперд.

Напомним, что в Британии установили устрашающий мемориал принцессе Диане.

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