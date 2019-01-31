Патриарх Кирилл собрался в Украину: когда в Киев приедет глава РПЦ

Глава РПЦ похвалил Онуфрия и обратился ко всем прихожанам Московского патриархата
Патриарх Кирилл, который недавно стал профессором РАН, хочет приехать в Украину. По словам главы РПЦ, он хотел бы посетить Киево-Печерскую лавру. Более того, он надеется встретиться там с прихожанами так называемого Московского патриархата, чтобы пообщаться с ними и благословить их.
В разговоре с российскими журналистами Кирилл Гундяев пожаловался на "политическую ситуацию и конъюнктуру" в Украине. При этом считает, что это "скоропроходящие явления, ведь власть постоянно меняется". Таким образом, по мнению главы РПЦ, он сможет приехать в Киев уже после выборов президента в нашей стране.
"У меня сохраняется надежда, что я смогу помолиться в Киево-Печерской лавре, встретиться со своим верующим народом, с епископатом украинской церкви, который сегодня героически отстаивает каноническое православие", - сказал Кирилл, имея ввиду предстоятеля УПЦ МП Онуфрия.
Гундяев также попросил прихожан Московского патриархата "твердо держаться веры и не поддаваться соблазнам".
"Духовное, культурное, цивилизационное единство россиян и украинцев сильнее, чем временные политические схемы и модели, которые работают на разрушение этого единства", - резюмировал он.
Тем временем украинцы высмеяли заявление Кирилла и не хотят его видеть в Украине.
"У украинского народа нет никакого хозяина! Мы свободный народ! А хотят украинцы видеть этого Гундяева? Нет!" - написал один юзер.
"Лучше пусть "его народ" собирает чемоданы и сам к нему уезжает из Украины", - добавил другой.
"Надеюсь, этого путинского прихвостня не пустят в Украину", - отметил Роман Бусько.
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Ранее мы писали о том, что украинцам-фанатам главы РПЦ Кирилла хотят давать российские паспорта.