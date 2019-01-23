"У нас тоже был проффессор": в сети высмеивают назначения Кирилла профессором РАН

Правда ученые сначала должны обсудить само понятие "почетный профессор РАН"
Недавно стало известно, что российская научная общественность решила присвоить главе РПЦ патриарху Кириллу звание почетного профессора РАН. Правда у академиков были определенные сомненияи относительно этого. Пользователи соцсети Facebook бурно и однозначно отреагировали на такую новость.
Комментаторы в основном шутят на тему "у нас тоже был проффессор", вспоминая нашего любимого экс-президента.
"В России уже по уши ушли в параллельную реальность", - написала Лариса Слободянюк.
"По четным он будет академиком, а по нечетным - попом", - пошутил Андрей Оверко.
"У нас тоже проффессор был, а тут прям кандидат наук, интересно только каких: по гавканню и проклятиях?!", - вспомнил Roman Lichkun.
Скриншот комментариев: facebook
Один из комментаторов даже вспомнил эпиграмму Пушкина, которую тот посвятил стремительной карьере в академии наук одного военного, которого подозревали в гомосексуальных связях с тогдашним президентом РАН Сергеем Уваровым.
"В Академии наук
Заседает князь Дундуков.
Говорят, не подобает
Дундуку такая честь;
Почему ж он заседает?
Потому что есть. (А. С. Пушкин)", - цитирует Дмитрий Дзюбанов.
"Пожалуй, еще и в Институт теоретической физики запишут", - предположил Владимир Кучер.
"Ага. Как работает двигатель внутреннего сгорания? - С Божьей помощью!" - шутит Валентина Belyayeva.
Скриншот комментариев: facebook
Комментаторы вспомнили Кириллу и о его прошлых связях с КГБ.
"У меня дома гитара на стене висит - народного артиста мне! И заслуженного", - написал Вася Довгий.
"Звание героя-космонавта - он космические корабли святил!" - предложила Olga Yonka.
"Еще о почетном звании "Неутомимого работника КГБ" забыли", - напомнил Bohdan Хоринский.
Скриншот комментариев: facebook
Напомним, ранее мы писали о том, что бывший священник УПЦ МП откровенно рассказал о том, что такое РПЦ - по его словам, эта структура построена на чекистских принципах.
Кстати, патриарх Кирилл недавно рассказал, что широкое применение гаджетов может привести к апокалипсису.
Также мы сообщали о том, что в скандальном приходе села Лукашовка Винницкой области священники Московского патриархата помешали провести объективное голосование за переход в Православную церковь Украины.