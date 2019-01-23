"У нас тоже был проффессор": в сети высмеивают назначения Кирилла профессором РАН

Коллаж РБК-Украина

Правда ученые сначала должны обсудить само понятие "почетный профессор РАН"

Недавно стало известно, что российская научная общественность решила присвоить главе РПЦ патриарху Кириллу звание почетного профессора РАН. Правда у академиков были определенные сомненияи относительно этого. Пользователи соцсети Facebook бурно и однозначно отреагировали на такую новость.

Комментаторы в основном шутят на тему "у нас тоже был проффессор", вспоминая нашего любимого экс-президента.

"В России уже по уши ушли в параллельную реальность", - написала Лариса Слободянюк.

"По четным он будет академиком, а по нечетным - попом", - пошутил Андрей Оверко.

"У нас тоже проффессор был, а тут прям кандидат наук, интересно только каких: по гавканню и проклятиях?!", - вспомнил Roman Lichkun.

Скриншот комментариев: facebook

Один из комментаторов даже вспомнил эпиграмму Пушкина, которую тот посвятил стремительной карьере в академии наук одного военного, которого подозревали в гомосексуальных связях с тогдашним президентом РАН Сергеем Уваровым.

"В Академии наук

Заседает князь Дундуков.

Говорят, не подобает

Дундуку такая честь;

Почему ж он заседает?

Потому что есть. (А. С. Пушкин)", - цитирует Дмитрий Дзюбанов.

"Пожалуй, еще и в Институт теоретической физики запишут", - предположил Владимир Кучер.

"Ага. Как работает двигатель внутреннего сгорания? - С Божьей помощью!" - шутит Валентина Belyayeva.

Скриншот комментариев: facebook

Комментаторы вспомнили Кириллу и о его прошлых связях с КГБ.

"У меня дома гитара на стене висит - народного артиста мне! И заслуженного", - написал Вася Довгий.

"Звание героя-космонавта - он космические корабли святил!" - предложила Olga Yonka.

"Еще о почетном звании "Неутомимого работника КГБ" забыли", - напомнил Bohdan Хоринский.

Скриншот комментариев: facebook

Напомним, ранее мы писали о том, что бывший священник УПЦ МП откровенно рассказал о том, что такое РПЦ - по его словам, эта структура построена на чекистских принципах.

Кстати, патриарх Кирилл недавно рассказал, что широкое применение гаджетов может привести к апокалипсису.

Также мы сообщали о том, что в скандальном приходе села Лукашовка Винницкой области священники Московского патриархата помешали провести объективное голосование за переход в Православную церковь Украины.