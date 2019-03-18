Не поняла, что происходит: MARUV разбили нос в клубе

MARUV получила стаканом по носу в ночном клубе

MARUV разбили нос в ночном клубе. Это произошло несколько лет назад в одном из развлекательных заведений Харькова, где училась будущая певица и победительница Нацотбора на Евровидение 2019. Об этом сама артистка рассказала в интервью изданию "Йод.Медиа".

Вспоминая свою бурную молодость, MARUV призналась, что у нее время от времени были проблемы с полицией и законом. В частности, за драку с шарлатанкой.

"Это было в клубе. Я сидела, девочка оставила возле меня сумку и ушла. А потом пришла и говорит: где моя сумка? И пришла с каким-то чуваком", - говорит Анна Корсун (настоящее имя певицы).

MARUV в годы обучения в университете (фото: vk.com/korsoonstar)

О том, что это был "развод", артистка поняла лишь со временем. А тогда 17-летняя студентка "не поняла, что происходит".

"Я только приехала из Павлограда, у нас там вообще клубов не было. И она мне стаканом разбила нос. Я вызвала полицию, но они так и не нашли ее..." - заметила MARUV.

Напомним, недавно MARUV поделилась с поклонниками очень горячими кадрами. Артистка снялась в жаркой фотосессии для турецкого издания популярного глянцевого журнала Hello.

Ранее мы писали о том, что MARUV, которая отказалась представлять Украину на песенном конкурсе в Тель-Авиве, поделилась своими правилами успеха.