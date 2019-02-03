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Последние минуты: появилось видео, как пытались спасти Децла

STYLERПерсоны    03.02.2019 - 19:35
Последние минуты: появилось видео, как пытались спасти Децла
Фото: Децл (Facebook/Александр Толмацкий)

Врачи пытались реанимировать артиста в течение около получаса

В интернете опубликовали видео, как врачи пытались реанимировать российского рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого (известного как Децл), но не смогли - 35-летний музыкант скончался.  

Артисту стало плохо после выступления в клубе Posh Lounge в Ижевске (РФ). Медики около получаса пытались его спасти.  

Отец Кирилла Толмацкого Александр считает, что видео - не подделка.

Он рассказал, что сыну стало плохо и у него остановилось сердце.

Видео: YouTube / Inforeactor Новости

Перед смертью у Толмацкого случился припадок, сначала начали болеть кисти рук, а затем он потерял сознание.

По словам родственников исполнителя, проблем с сердцем у артиста не было. Ожидается экспертиза, которая и должна прояснить ситуацию.

Видео: YouTube / Inforeactor Новости

Концертный директор Децла рассказал, что он внезапно побледнел, сел в кресло, после чего скончался.

Как сообщалось ранее, многотысячная армия фанатов погибшего музыканта, а также и знаменитые артисты, выразили свою скорбь трогательными словами о погибшем.

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