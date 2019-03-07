Появились страшные детали смерти звезды "Беверли-Хиллз" Люка Перри

Стала известна настоящая причина смерти голливудского актера

Люк Перри, известный голливудский актер, который умер 4 марта после перенесенного инсульта, скончался после того, как его родственники подписали согласие на то, чтобы отключить аппараты жизнеобеспечения. Об этом сообщает издание US Magazine.

Люк Перри был доставлен в больницу Святого Иосифа в Бербанке 27 февраля. Врачи диагностировали у него тяжелый инсульт. Для того, чтобы вернуть актера к жизни, врачи погрузили его в медикаментозную кому на 48 часов.

Но после этого времени Люк Перри из комы не вышел. Возле его палаты собрались близкие родственники – мама, двое детей, бывшая жена Минни Шарп и невеста Венди Мэдисон Бауэр, с которой актер находился в отношениях последние несколько лет.

Фото: Люк Перри (GettyImages)

Шесть дней врачи и родственники ждали, что Люк Перри выйдет из комы. Все эти дни он находился на аппаратах искусственного поддержания жизни.

И когда надежды уже не осталось, родным пришлось подписать согласие на отключение от медицинского жизнеобеспечения. Сердце голливудского актера остановилось буквально через несколько секунд.

"Родные Люка надеялись, что через 48 часов он очнется. Но он так и не восстановился. Инсульт оказался разрушающим", - рассказал источник, близкий к семье.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что известный голливудский актер, звезда сериала "Беверли Хиллз" Люк Перри скончался после перенесенного инсульта в 52 года.

А также мы писали о том, что во Львове умер известный украинский архитектор, который был автором Монумента Славы.