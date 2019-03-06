Не пережил крушения своего творения: умер известный украинский архитектор

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Он был автором многих памятников в Украине

Аполлон Огранович, известный украинский архитектор, автор Монумента Славы во Львове, который недавно демонтировали, скончался 4 марта на 77-м году жизни. Отмечается, что смерть архитектора совпала с тем днем, когда власти начали демонтаж его творения.

Аполлон Сергеевич Огранович родился 23 мая 1942 года в семье известного юриста Сергея Ограновича. В 1945 году семья переехала во Львов.

Аполлон Огранович (facebook.com/Анатолий Короленко)

Был автором и соавтором многих известных памятников во Львове и Львовской области. В соавторстве с другими архитекторами спроектировал Монумент Боевой Славы Советских Военных Сил на улице Стрийской, который был недавно демонтирован.

Монумент Славы во Львове (facebook.com/Анатолий Короленко)

Монумент был установлен в 1970 году. В 1972 году он был награжден Государственной премией имени Шевченко, а в 1974 году – золотой медалью имени Грекова Академии искусств СССР.

Его авторству принадлежат:

- Памятник "Слава труду" в Радехове (1973 год)

- Проект реконструкции главной почты на улице Словацкого

- Памятник подвигу советских медиков во время Второй мировой войны (1975 год)

- Соавторство в комплексном плане политического, архитектурно-художественного и светового оформления Львова (1979 год). Этот план был первым и уникальным в Украине и получил премию.

- Соавтор надгробного памятника Ирине Вильде на Лычаковском кладбище.

- Памятный знак "50-летие воссоединения украинских земель" (Установлен в 1989 году, демонтирован в начале 1990-х годов)

- Памятник погибшим землякам в селе Смикив Сокальского района.

Памятник врачам (facebook.com/Анатолий Короленко)

"Он проектировал очень много и разного, в разных городах Союза. Поставил много памятников. Имел острый архитектурный взгляд", - вспоминают его коллеги.

Родник в Стрийском парке (facebook.com/Анатолий Короленко)

Похоронят Аполлона Ограновича 6 марта во Львове.

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