Юра Шатунов угодил в скандал: суд принял решение

Юрий Шатунов, бывший солист группы "Ласковый май" получил официальное разрешение на исполнение всех песен группы. Соответствующее постановление вынес Арбитражный суд Москвы в пятницу, 3 июля. Адвокат именитого музыканта — Асель Мухтарова-Казарновская — рассказала, что теперь грозит компании, предъявившей претензию к артисту.

Как сообщают российские СМИ, судебные тяжбы за право исполнять песни группы у музыканта заняли не один год. Претензии к нему предъявила организация "Честная музыка". Представители истца настаивали, что никто не имеет право исполнять песни группы, так как все права на композиции принадлежат им. Спорными стали музыка, тексты и фонограммы.

В защиту Шатунова был тот факт, что на всех записях звучал именно его голос. А сам артист никогда не передавал прав на музыку, исполненную им, и не подписывал никаких документов.

В итоге все договоренности, на основании которых права на композиции "Ласкового мая" перешли к "Честной музыке", были расторгнуты. А Юрию Шатунову разрешили исполнять все песни группы. Но на этом знаменитость не собирается ставить точку. Он хочет возместить все финансовые потери, которые понес из-за деятельности фирмы.

"Действия "Честной музыки" в отношении отчислений РАО, размещения на радиостанциях и всего остального — они неправомерны. Мы планируем предъявление требования о возмещении причиненного ущерба", — подытожила адвокат Асель Мухтарова-Казарновская в беседе с 5-tv.ru.

Напомним, что около года назад Юрий Шатунов был экстренно госпитализирован в больницу.

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