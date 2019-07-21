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Притула проголосовал на выборах в Раду и рассмешил украинцев (фото)


Притула прокомментировал свое появление на выборах в Раду 2019

Кандидат в народные депутаты Сергей Притула отдал свой голос на выборах в Верховную Раду 2019. Об этом украинский телеведущий сообщил в социальной сети Facebook на своей странице.

"Мы с Катей уже выполнили свой долг! А потом и проголосовали", - написал Притула в шуточной форме. Ниже телеведущий опубликовал соответствующее фото.

Выборы в Раду 2019 - Притула проголосовал (фото: facebook.com/Сергій Притула - офіційна сторінка)

Пользователи оценили чувство юмора Притулы, а также пожелали успехов. Кроме того, фанаты подметили, что кандидат в депутаты принялся выполнять обязанности с самого утра, чего не скажешь про других звезд шоу-бизнеса:

  • Тонко-тонко.
  • Надеюсь, получили удовольствие оба раза!
  • Желаю Вам успехов!
  • Ответственно отнеситесь к своему выбору.
  • Позитив!

Выборы в Раду 2019 - Притула проголосовал (фото: facebook.com/Сергій Притула - офіційна сторінка)

Ранее Притула разнес Мураева в прямом эфире. Словесная перепалка произошла в передаче "Право на владу".

Мы писали, что Притула рассказал о трагедии в семье, которая произошла с его отцом. Отец шоумена "сгорел" от рака буквально за месяц.

А также о том, что Притула в свое время не очень лестно высказывался о Святославе Вакарчуке.

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