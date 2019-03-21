Проходит химиотерапию: у Софии Ротару обнаружили страшную болезнь (фото)

София Ротару проходит курс химиотерапии из-за туберкулеза, которым страдает уже много лет. Легендарная певица серьезно больна, она отменила все концерты и старается избегать появления на публике, сообщают росСМИ.

Утверждается, что именно проблемы со здоровьем стали причиной затворничества Ротару. Тем не менее в СМИ попало фото, на котором певица выглядит больной и изнеможденной.

К слову, туберкулез 71-летней Ротару поставили очень давно, когда ей было всего 27 лет. Тогда певице удалось излечиться от страшного недуга. Но спустя десятилетия болезнь снова вернулась к легендарной артистке.

София Ротару болеет туберкулезом и проходит химиотерапию (фото: росСМИ)

Напомним, ранее директор Ротару объяснил, с чем связано решение артистки не выступать на территории России. Он опроверг предположения о том, что у исполнительницы проблемы со здоровьем и объяснил, что певица стала чаще отказываться от выступлений в России, так как ей не нравится летать с пересадками.

Тем не менее в 2018 году СМИ облетела новость, что певица потеряла сознание во время концерта в Уфе из-за скачка давления. Когда Ротару очнулась, она некоторое время не могла осознать, что произошло и не узнавала людей. Сообщалось, что певица была госпитализирована в тяжелом состоянии и некоторое вреям провела в реанимации.

София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

К слову, не так давно София Ротару опубликовала фото покойного супруга Анатолия Евдокименко - украинского музыканта и руководителя ансамбля "Червона рута", который скончался в 2002 году в возрасте 60-ти лет. Исполнительница трогательно подписала пост: "Сегодня тебе исполнилось бы 77. Ты всегда в моем сердце".