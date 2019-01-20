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"Всегда в моем сердце": Ротару сделала трогательное признание

STYLERПерсона    20.01.2019 - 13:07
"Всегда в моем сердце": Ротару сделала трогательное признание
Иллюстративное фото (.com/sofiarotaru.official)

Артистка показала архивное фото

Популярная украинская артистка София Ротару показала подписчикам фото мужчины, который "всегда в сердце". Соответствующий кадр она опубликовала на своей странице в Instagram.

Так, на опубликованном снимке можно заметить Анатолия Евдокименко – украинского музыканта и руководителя ансамбля "Червона рута", который был супругом Ротару.

Обратим внимание, что мужчина скончался в 2002-м году в возрасте 60-ти лет от инсульта.

"Сегодня тебе исполнилось бы 77. Ты всегда в моем сердце", - говорится в подписи.

&quot;Всегда в моем сердце&quot;: Ротару сделала трогательное признание

Фото: супруг Софии Ротару Анатолий Евдокименко (instagram.com/sofiarotaru.official)

Подчеркнем, что данный снимок растрогал пользователей сети "до глубины души".

"Светлая память вашему любимому", - сказала пользователь Жанна Хуторная.

"Действительно, верность лебединая. Как в песне", - уточнила юзер Мия Скрытая.

"Любовь, достойная настоящего восхищения", - сказала пользователь Наталья Павлишин.

&quot;Всегда в моем сердце&quot;: Ротару сделала трогательное признание

Скриншот комментариев (instagram.com/sofiarotaru.official)

Напомним, ранее директор Ротару объяснил, с чем связано решение артистки не выступать на территории России

Также Styler опубликовал топ-10 украинских певиц, которые в погоне за российским рублем забыли о своих корнях.

Видео: РБК-Украина

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