"Завжди в моєму серці": Ротару зробила зворушливе зізнання

Артистка показала архівне фото
Популярна українська артистка Софія Ротару показала підписникам фото чоловіка, який "назавжди в серці". Відповідний кадр вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Так, опублікованому знімку можна помітити Анатолія Євдокименка – українського музикант і керівника ансамблю "Червона рута", який був чоловіком Ротару.
Звернемо увагу, що чоловік помер в 2002-му році у віці 60-ти років від інсульту.
"Сьогодні тобі виповнилося б 77. Ти назавжди в моєму серці", - йдеться у підписі.
Фото: чоловік Софії Ротару-Анатолій Євдокименко (instagram.com/sofiarotaru.official)
Підкреслимо, що даний знімок зворушив користувачів мережі "до глибини душі".
"Світла пам'ять вашому коханому", - сказала користувач Жанна Хуторна.
"Справді, вірність лебедина. Як у пісні", - уточнила юзер Мія Прихована.
"Любов, гідна справжнього захоплення", - сказала користувач Наталія Павлишин.
Скріншот коментарів (instagram.com/sofiarotaru.official)
Нагадаємо, раніше директор Ротару пояснив, з чим пов'язане рішення артистки не виступати на території Росії.
Також Styler опублікував топ-10 українських співачок, які у гонитві за російським рублем забули про своє коріння.
Відео: РБК-Україна