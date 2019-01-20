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"Завжди в моєму серці": Ротару зробила зворушливе зізнання

STYLERПерсона    20.01.2019 - 13:07
"Завжди в моєму серці": Ротару зробила зворушливе зізнання
Ілюстративне фото (.com/sofiarotaru.official)

Артистка показала архівне фото

Популярна українська артистка Софія Ротару показала підписникам фото чоловіка, який "назавжди в серці". Відповідний кадр вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Так, опублікованому знімку можна помітити Анатолія Євдокименка – українського музикант і керівника ансамблю "Червона рута", який був чоловіком Ротару.

Звернемо увагу, що чоловік помер в 2002-му році у віці 60-ти років від інсульту.

"Сьогодні тобі виповнилося б 77. Ти назавжди в моєму серці", - йдеться у підписі.

&quot;Завжди в моєму серці&quot;: Ротару зробила зворушливе зізнання

Фото: чоловік Софії Ротару-Анатолій Євдокименко (instagram.com/sofiarotaru.official)

Підкреслимо, що даний знімок зворушив користувачів мережі "до глибини душі".

"Світла пам'ять вашому коханому", - сказала користувач Жанна Хуторна.

"Справді, вірність лебедина. Як у пісні", - уточнила юзер Мія Прихована.

"Любов, гідна справжнього захоплення", - сказала користувач Наталія Павлишин.

&quot;Завжди в моєму серці&quot;: Ротару зробила зворушливе зізнання

Скріншот коментарів (instagram.com/sofiarotaru.official)

Нагадаємо, раніше директор Ротару пояснив, з чим пов'язане рішення артистки не виступати на території Росії.

Також Styler опублікував топ-10 українських співачок, які у гонитві за російським рублем забули про своє коріння.

Відео: РБК-Україна

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