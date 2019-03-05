Разруха и г*вно: Подервянский раскрыл правду о россиянах

Лесь Подервянский считает, что россиянам надо унижать других, чтобы вызвать уважение к себе

Лесь Подервянский объяснил, чем россияне отличаются от всего мира и зачем им постоянно надо самоутверждаться, захватывая новые территории. Об этом он заявил в программе "Realpolitik с Александром Хоруженком".

На вопрос ведущего, чем россияне отличаются от украинцев, писатель уточнил, что россияне отличаются не только от украинцев, но и от всего мира.

"Они не такие, как все другие люди. Была такая боковая ветвь - неандертальцы. Гомосапиенс - это те, что из африки, а неандертальцы - те, что из другого места. Возможно, они совсем другие. Если вы будете с ними общаться, вы поймете, что они не похожи на всех остальных людей на планете. Они отличаются всем", - заявил Подервянский.

Писатель говорит, что россияне не воспринимают реальности. Все они живут в мире лжи и выдуманных вещей и им так комфортно. И именно поэтому они никогда не будут вести себя рационально. Если вы попробуете высчитать их действия с рациональной точки зрения, вы сразу облажаетесь.

"Для них очень важна спесь и надменность, основанная на глубоком комплексе неполноценности. Главный мем "русского": "Ты меня уважаєш?" У нормального человека такой потребности нет. Для "русского" очень важно, чтобы его "уважали", а поскольку он не уважает себя сам в глубине, то этот вопрос приобретает экзистенциальный характер", - сказал художник.

По его словам, для того, чтобы тебя уважали, россиянам надо унижать всех остальных. И желательно всех тех, кто слабее тебя. Это главный смысл существования другого - унижение других, чтобы тебя уважали. Отсюда и агрессия, которая направлена и наружу и внутрь.

"Когда древний Рим завоевывал дикие племена, они приносили туда цивилизацию, что очень хорошо видно на Юге Франции. А когда приходит "кацап", ничего, кроме разрухи и говна там не будет. И нет ответа с рациональной точки зрения, зачем им нужен захват новых территорий", - завяляє он.

Подервянский раскрыл правду о россиянах (видео: YouTube/Oleksandr Khoruzhenko)

Ранее мы писали о том, что Подервянский считает, что история современной Украины началась только четыре года назад, и нельзя слишком сурово осуждать все, что происходит в нашей стране, потому что она только начинает свои первые исторические шаги.

А также сообщалось, что высказывания писателя о стране-агрессоре на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" вызвало восторг украинцев.