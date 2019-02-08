Рома, освежись! Насирова облили водой в прямом эфире (видео)

Видео: YouTube / Телеканал ZIK

Бывшего председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова в пятницу, 8 февраля, в эфире телеканала ZIK облил водой народный депутат Сергей Шахов во время спора. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

К конфликту привело заявление кандидата в президенты о возможности за один год повысить минимальную зарплату и пенсию до 15 тысяч и 5 тысяч гривен соответственно.

Депутата возмутили слова экс-чиновника. Он эмоционально задал ему вопрос, а при какой власти работал Насиров, который сейчас рассказывает гражданам о зарплатах и пенсии.

Скриншот с видео

Также Шахов высказал мнение, что все кандидаты в президенты должны проходить детектор лжи "и психиатрическую больницу".

"Рома, вам нужно освежиться! Всем кандидатам", - заявил он и вылил на Насирова воду из стакана.

В свою очередь бывший-глава ГФС рассказал, что подмочить ему репутацию до сих пор никото не смог.

Как сообщалось ранее, в декабре в прямом эфире ток-шоу произошла драка с участием народного депутата Игоря Мосийчука и эксперта, доктора политических наук Александра Семченко.

Также мы писали о том, что внефракционный народный депутат Сергей Мельничук и депутат от Радикальной партии Дмитрий Линько устроили драку после эфира ток-шоу на одном из телеканалов.

Напомним, недавно в Бердянске активисты облили зеленкой нардепа из "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и не пустили в дом культуры "Софит", где тот собирался провести встречу с электоратом.

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Видео: РБК-Украина