Ну и ротяра у нее: Ани Лорак похвасталась неудачным фото

Каролина в очередной раз нарвалась на критику в сети

Популярная исполнительница Ани Лорак снова стала объектом насмешек в сети. Так, после публикации своего свежего фото в Instagram, на украинскую певицу, постоянно гастролирующей в России, набросились ее же подписчики.

На снимке, который был сделан перед концертом Каролины во Владикавказе в рамках шоу "Дива", звезда сидит в красной толстовке. Но не одежда рассмешила фанатов артистки. Они обратили внимание на "огромный рот" Лорак.

Ани Лорак перед концертом во Владикавказе (фото: instagram.com/anilorak)

И хотя многие пользователи написали в комментариях, что Каролина на этом снимке "очень красивая", у нее "губки бантиком" (и вообще "чмоки-чмоки в сочные губки"), нашлись те, кому образ звезды не пришелся по душе.

"Губки не бантиком, а куриной ж*почкой", - написал один юзер.

"Ну и ротяра у нее", - добавил второй.

Также некоторые комментаторы сравнили Ани Лорак со Светланой Лободой (ей, кстати, не так давно тоже досталось от поклонников за большие губы и неудачную пластику).

"С такими губами скоро будем вас путать с Лободой", - написал комментатор.

Напомним, недавно Каролина взбесила фанатов своей наигранностью на очередном фото.

Также мы писали о том, что Лорак вызвала негодование, появившись в шубе из перьев, надетой поверх купальника телесного цвета.