Самолюбование зашкаливает: манерность Лорак не на шутку разозлила фанатов

Кроме того, пользователи отметили неудачно подобранный образ
Ани Лорак, которую ранее разнесли за "наигранное" фото, снова вызвала шквал негодования и негативных комментариев, опубликовав видео. Соответствующий пост исполнительница выложила в Instagram.
На ролике певица позирует в платье, которое визуально укорачивает ей ноги. Однако не все комментаторы были такого мнения, ведь наряд подчеркивал также и ее достоинства.
Больше всего фанатов возмутило даже не то, как одета исполнительница, а ее манера поведения. Комментаторы отметили, что артистка "зазвездилась" и ведет себя совершенно неестественно:
"Каролина любуется сама собой, и что это значит... Наверное влюбилась";
"Звезду поймала уже давно. Лицо, речь, ходьба, движения, улыбка... Все такое искусственное, наиграное... Сплошное самолюбование. Хотелось бы побольше искренности и внутреннего содержания";
"Лорак тут какая-то коротконогая и с огромной головой!";
"Ноги слишком короткие и толстые у неё!";
"О боже, вы одеты";
"Каролина, у Вас плохой костюмер. Это платье укорачивает ноги";
Напомним, что полуголая Ани Лорак вляпалась в религиозный скандал.
А также, что Ани Лорак снялась на кухне в "погрызанной" футболке.