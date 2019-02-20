Манерная и неприятная: Ани Лорак разнесли за "наигранное" фото

Также фанатам надоело, что исполнительница постоянно оголяет тело
Каролина Куек, более известная как Ани Лорак, которую недавно заподозрили в беременности, взбесила фанатов своей наигранностью на очередном фото. Соответствующий снимок звезда опубликовала в соцсети Instagram.
Исполнительница снова расстроила своих подписчиков. На снимке она позирует в платье с внушительным декольте, демонстрируя свои формы.
Фото: (instagram.com/anilorak)
Фанов певицы разочаровал не столько нарял Ани Лорак, сколько ее "наигранность". Это вызвало отторжение и неприятное чувство у комментаторов:
"Какая неприятная женщина... Листаю ленту с девочками - вашими коллегами... Одна вы манерная, наигранная и неприятная", - возмутился один из пользователей.
"Я думаю вам нужно хорошенько отдохнуть. Что-то в вашем выражении лица промелькнула усталость", - прокомментировал второй.
"Для чего такие фото выставлять... Я понимаю что Ваше тело - это ключ к зарабатыванию, но скромность только подчеркивает красоту", - отметил третий.
"В платье лучше, чем в купальнике", - оспорил предыдущий комментарий фанат.
Недавно известный адвокат прокомментировал развод певицы с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.
Мы сообщали, что Ани Лорак пристыдили за несуразный наряд.
Также мы писали о том, что Ани Лорак уличили в чрезмерном увлечении процедурами и показали пластические операции, к которым прибегла певица в попытке сохранить свою красоту и молодость.