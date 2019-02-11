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Смотрится смешно и нелепо: Ани Лорак пристыдили за несуразный наряд

STYLERПерсоны    11.02.2019 - 07:53
Смотрится смешно и нелепо: Ани Лорак пристыдили за несуразный наряд
Фото: (facebook.com/AniLorak)

Особенно сконцентрировали внимание на странной обуви

Известная исполнительница Ани Лорак, которая располнела после недавнего развода с супругом Муратом Налчаджиоглу, опозорилась своим нелепым нарядом и была раскритикована фанами. Соответствующее фото звезда опубликовала в Instagram.

Украинская певица в очередной раз разочаровала своих поклонников новым фото, неудачный наряд снова вызвал бурю обсуждений, не оставив никого равнодушным.

Смотрится смешно и нелепо: Ани Лорак пристыдили за несуразный нарядФото: (instagram.com/anilorak)

Подписчики не оценили образ Ани Лорак, особенно сконцентрировав внимание на странной обуви, которая выглядела, по мнению пользователей, "смешно и нелепо":

"Транс в калошах";

"Киркоров в юбке";

"Только мне Майкла Джексона напоминает?";

"И снова костюм Чубаки";

Смотрится смешно и нелепо: Ани Лорак пристыдили за несуразный наряд

Скриншот: (instagram.com/anilorak)

Напомним, что Ани Лорак в трусах и шубе опозорилась в России.

Недавно мы публиковали фото, на которых видно к каким манипуляциям со своим телом прибегла Каролина, дабы продлить свою молодость.

А также писали комментарии разных людей по поводу развода певицы. Юрист высказался по поводу того, как супруги урегулируют вопрос опеки над совместной дочерью Софией; брат певицы рассказал, как Каролина пыталась спасти брак; а экс-продюссер попросил перестать жалеть исполнительницу, поскольку в ее жизни теперь все хорошо.

 

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