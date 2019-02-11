Смотрится смешно и нелепо: Ани Лорак пристыдили за несуразный наряд

Особенно сконцентрировали внимание на странной обуви
Известная исполнительница Ани Лорак, которая располнела после недавнего развода с супругом Муратом Налчаджиоглу, опозорилась своим нелепым нарядом и была раскритикована фанами. Соответствующее фото звезда опубликовала в Instagram.
Украинская певица в очередной раз разочаровала своих поклонников новым фото, неудачный наряд снова вызвал бурю обсуждений, не оставив никого равнодушным.
Фото: (instagram.com/anilorak)
Подписчики не оценили образ Ани Лорак, особенно сконцентрировав внимание на странной обуви, которая выглядела, по мнению пользователей, "смешно и нелепо":
"Транс в калошах";
"Киркоров в юбке";
"Только мне Майкла Джексона напоминает?";
"И снова костюм Чубаки";
Скриншот: (instagram.com/anilorak)
Напомним, что Ани Лорак в трусах и шубе опозорилась в России.
Недавно мы публиковали фото, на которых видно к каким манипуляциям со своим телом прибегла Каролина, дабы продлить свою молодость.
А также писали комментарии разных людей по поводу развода певицы. Юрист высказался по поводу того, как супруги урегулируют вопрос опеки над совместной дочерью Софией; брат певицы рассказал, как Каролина пыталась спасти брак; а экс-продюссер попросил перестать жалеть исполнительницу, поскольку в ее жизни теперь все хорошо.