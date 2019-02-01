Не жалейте ее: известный продюсер о разводе Ани Лорак

Фото: коллаж РБК-Украина

Сергей Перман был продюсером Каролины с 2008 по 2013 год

Бывший продюсер и директор "Ани Лорак продакшн" Сергей Перман заявил, что после развода поп-звезды с Муратом Налчаджиоглу она не нуждается в сочувствии. По его мнению, Каролине от этого только хуже, передает "КП в Украине".

Перман знает Ани Лорак уже много лет (был ее продюсером с 2008 по 2013 год). Он подчеркнул, что у артистки особый характер, и если постоянно мусолить тему расторжения ее брака, певица еще долго будет возвращаться к непростым воспоминаниям.

Поэтому Сергей призвал журналистов и поклонников Лорак только радоваться за нее.

"Она молода, красива, полна сил и, что самое главное, любима! Так что, чем меньше внимания к этому вопросу, тем легче Каролине", - заявил Перман.

Фото: Сергей Перман (instagram.com/sergeiperman)

Добавим, что продюсер имеет опыт работы со множеством знаменитых артистов из Украины и ближнего зарубежья. В частности, Перман сотрудничал со Светланой Лободой, Филиппом Киркоровым, Лаймой Вайкуле и другими именитыми поп-звездами.

Ранее сообщалось, что брат певицы рассказал о том, что Ани Лорак до последнего надеялась спасти брак, но ее переживания относительно развода уже давно ослабли.

Напомним, что, если верить астрологам, то развод Лорак именно в этот день был неизбежен. Если верить экспертам, этот развод сулит Каролине финансовые потери.

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