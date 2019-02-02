Развод Ани Лорак: появилась важная деталь о дочери певицы

Ани Лорак: instagram.com/anilorak

По словам адвоката, Мурату не удастся избежать алиментов

После развода Ани Лорак с ее супругом Муратом Налчаджиоглу остается открытым вопрос, с кем будет проживать их совместная дочь 7-летняя София, а также, как бывшие супруги смогут поделить совместно нажитое имущество.

Адвокат Юрий Белоус прокомментировал изданию "Сегодня" все нюансы этого дела. Как известно, экс-супруги владеют несколькими ресторанами в Киеве, которыми сейчас управляет Мурат.

Согласно украинскому законодательству, место проживания ребенка, не достигшего 10-летнего возраста определяют родители. После 10 лет это решение принимают, как родители, так и ребенок.

Также эксперт объяснил, что Каролина и Мурат, всегда смогут договориться и решить, с кем будет проживать ребенок. Если же они не смогут решить этот вопрос, этот спор смогут урегулировать органы опеки или суд.

В случае судебного разбирательства, во внимание будут приниматься отношение ребенка к каждому из родителей, возраст, состояние их здоровья, жилищные условия, уровень заработка, а также другие обстоятельства. В любом случае, интересы ребенка здесь самое важное, - сказал Белоус.

Ани Лорак: instagram.com/anilorak

Если же Налчаджиоглу захочет вернуться в Турцию, Каролина все равно сможет взыскать с него алименты, подав на него в суд по последнему месту его проживания либо по местонахождению его имущества в Украине.

"Говоря о разделе имущества, Мурат и Каролина могут пойти к нотариусу и все вместе решить. Сесть, подписать договор и разобраться без споров, а могут решить этот вопрос вообще полюбовно и без нотариуса или же путем обращения в суд", - сказал юрист.

Напомним, ранее мы писали, что бывший продюссер певицы прокомментировал ее развод, он попросил "не жалеть" Каролину и не акцентировать внимание на ее разводе.

Также мы сообщали, что брат Ани Лорак рассказал, что певица до последнего надеялась спасти брак.

К слову, недавно певица выложила в сеть фото, на котором видно кольцо на безымянном пальце правой руки.