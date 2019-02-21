Зачем столько фотошопа: Ани Лорак снялась на кухне в "погрызанной" футболке

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Не всем поклонникам понравились новые снимки Ани Лорак

Популярная украинская певица Ани Лорак показала в своем Instagram новые фото. На снимках исполнительница, гастролирующая постоянно на территории России, позирует на кухне в "погрызанной" футболке и коротких шортах.

"Все, что тебе необходимо, всегда есть у тебя. Состояние счастья не снаружи, оно всегда внутри. Ты - режиссер своей жизни!" - подписала фото Каролина.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Пользователей сети восхитили аппетитные формы Лорак. При этом многие обратили внимание на то, что в холодильнике у звезды. В частности, подписчики певицы смеются над тем, что бутылка шампанского закрыта... обыкновенной салфеткой.

"Бутылку заткнуть салфеткой - это сильно", - комментируют пользователи.

Также юзеры пишут в комментариях, что хотели бы, чтобы Ани Лорак приготовила им настоящего украинского борща.

Тем не менее, есть и те, кто раскритиковал новые снимки артистки. Например, пишут, что ее футболку "мыши погрызли", а фотограф переборщил с фотошопом, из-за чего Каролина выглядит очень неестественно.

"Зачем столько фотошопа? Оторвите руки фотографу!" - написал юзер.

"Сидит ж*пой на столе возле плиты... Очень культурно", - пристыдила артистку некая Ольга.

"Холодильник ломится от жратвы в то время, как голодные сироты бегают по рынкам в поисках крошки хлеба. Бессовестная обжора", - упрекнул еще один юзер.

Ранее мы писали о том, что Ани Лорак с "огромным ротом" похвасталась неудачным фото.