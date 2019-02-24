Самолюбование зашкаливает: манерность Лорак не на шутку разозлила фанатов

Кроме того, пользователи отметили неудачно подобранный образ

Ани Лорак, которую ранее разнесли за "наигранное" фото, снова вызвала шквал негодования и негативных комментариев, опубликовав видео. Соответствующий пост исполнительница выложила в Instagram.

На ролике певица позирует в платье, которое визуально укорачивает ей ноги. Однако не все комментаторы были такого мнения, ведь наряд подчеркивал также и ее достоинства.

Больше всего фанатов возмутило даже не то, как одета исполнительница, а ее манера поведения. Комментаторы отметили, что артистка "зазвездилась" и ведет себя совершенно неестественно:

"Каролина любуется сама собой, и что это значит... Наверное влюбилась";

"Звезду поймала уже давно. Лицо, речь, ходьба, движения, улыбка... Все такое искусственное, наиграное... Сплошное самолюбование. Хотелось бы побольше искренности и внутреннего содержания";

"Лорак тут какая-то коротконогая и с огромной головой!";

"Ноги слишком короткие и толстые у неё!";

"О боже, вы одеты";

"Каролина, у Вас плохой костюмер. Это платье укорачивает ноги";

Напомним, что полуголая Ани Лорак вляпалась в религиозный скандал.

А также, что Ани Лорак снялась на кухне в "погрызанной" футболке.